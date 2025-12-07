Montserrat (PPE) sobre las ministras socialistas ante el caso Salazar: "Como mujeres les avergüenza"

Archivo - Dolors Montserrat, secretaria general del PP europeo, en una rueda de prensa en la sede de Génova - PP / TAREK - Archivo

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha reprochado a las ministras socialistas que, a su juicio, no den "la cara" en la próxima sesión de control ante las denuncias por presunto acoso sexual contra el exdirigente del PSOE Francisco Salazar, alegando que "como mujeres les avergüenza".

"Las ministras no dan la cara en la próxima sesión de control. Suponemos que como mujeres les avergüenza pertenecer a un partido que protege a depredadores sexuales solo porque son amigos del número UNO", ha trasladado este domingo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Así se ha expresado después de que mujeres que trabajaban para el exmilitante socialista y exasesor en Moncloa denunciaran comportamientos inadecuados de éste en los canales internos de denuncia de Ferraz.

"No se librarán. Van a tener que responder a nuestras preguntas", ha advertido la secretaria general del PPE.