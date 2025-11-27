Morant atribuye las acusaciones de Ábalos a que está "desesperado" y le exige entregar el escaño: "Que haga algo digno"

La ministra de Cienca e Innovación, Diana Morant, ofrece declaraciones a los medios durante la protesta frente a Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha exigido este jueves al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que deje su escaño en el Congreso de los Diputados y ha atribuido sus acusaciones en redes a que está "desesperado".

Así lo ha afirmado en una entrevista en 'Mañaneros 360' en 'La 1', recogida por Europa Press, tras ser preguntada por los posibles efectos que tendría perder el voto del diputado para el Gobierno de Pedro Sánchez si finalmente Ábalos entra en prisión provisional tras la vistilla de este jueves.

En este sentido, la también secretaria general del PSPV ha instado a Ábalos a entregar el acta de parlamentario, para que los socialistas valencianos recuperen un diputado que les represente: "Que haga algo digno".

Asimimso, ha asegurado que se fía más de la palabra del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que de la "palabra de un imputado", en respuesta a las publicaciones del ex secretario de organización socialista en la red social X.

En estas, Ábalos contradijo al presidente, asegurando que la entrevista entre el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui, y Sánchez existió, y, por otra parte, insinuó que vivían personas "sin derecho" a usar los domicilios asignados para ministros en la vivienda designada para la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

A este respecto, Morant ha sostenido que cuando la "gente está desesperada" se agarran a "cualquier cosa" y ha dicho que ya no le tiene "ningún tipo de respeto" al exministro imputado tras conocer los hechos publicados: "Solo merece todo mi desprecio, también sobre todo las actitudes machistas que no caben ni en política ni desde luego en el partido que a mí me representa".