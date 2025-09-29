Moreno, a favor de limitar mandatos pero sin dejar proyectos a medias, solo adelantará andaluzas si anticipa Sánchez

Reitera que sólo contempla un adelanto en Andalucía si Sánchez anticipa las generales: "Quedan cosas por hacer"

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que, "como principio", está a favor de la limitación de mandato, pero que, de la "teoría a la práctica hay un buen trecho", y la realidad es que no se puede dejar "un proyecto a medias".

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Moreno ha indicado, respecto a la limitación de mandatos, que las cosas "no son tan fáciles como parecen", porque "construir liderazgos" o una "alternativa", como la que el PP-A logró en Andalucía, es "complicado".

"Al final, te das cuenta que tú no puedes dejar un proyecto a medias", ha indicado Moreno, quien ha añadido que si anunciara mañana que se marcha, introduciría al PP-A "en una crisis interna de consecuencias imprevisibles", porque "evidentemente ahora mismo no hay un relevo claro" y deja "a medio hacer un proyecto".

Juanma Moreno ha señalado que él ha dedicado "mucha energía, mucho tiempo y mucho sufrimiento a sacar adelante algunas de las cosas que tenemos en la cabeza" que si ahora lo deja a medias, "probablemente no saldría".

EL PLAZO MÁXIMO PARA ANDALUZAS ES EL ÚLTIMO DOMINGO DE JUNIO

El presidente de la Junta ha reiterado que no contempla un adelanto de las elecciones andaluzas, que tocan en junio de 2026 y lo máximo que se podría alargar el plazo para celebrarlas sería el último domingo de ese mes. Ha señalado que su objetivo es acabar la legislatura puesto que tiene una mayoría suficiente para seguir sacando adelante compromisos y determinadas leyes.

No obstante, ha vuelto a precisar que si el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, decide convocar las elecciones generales en los primeros meses de 2026, algo que ve "altamente improbable", entonces él adelantaría los comicios andaluces porque no tendría "ningún sentido" convocar a los andaluces a dos procesos electorales en un espacio de tiempo tan corto, por ejemplo en marzo o abril y luego en junio.

A la pregunta de si la fecha de las elecciones andaluzas la va a "decidir Sánchez", ha indicado que si el presidente del Gobierno adelanta las elecciones generales a los primeros meses de 2026, "no tiene sentido" que a los pocos meses se celebren unos comicios andaluces en solitario, con la inversión tan importante que supone montar un dispositivo electoral.

Juanma Moreno ha manifestado que su objetivo ha sido siempre agotar la legislatura porque "quedan cosas por hacer" y su problema es que le "falta tiempo".

Tras indicar que Andalucía contará en 2026 con unos nuevos presupuestos, se ha referido también a la nueva Ley de Vivienda de Andalucía que su Gobierno ha remitido al Parlamento, donde tendrá que ser aprobada de manera definitiva, y que es "clave" para intentar resolver el problema del acceso a una vivienda.

Ha afirmado que en el momento que él considere que la legislatura ha culminado, es decir, en cuanto a los compromisos que adquirió en la pasadas elecciones, a partir de ahí, decidirá sobre la convocatoria de las elecciones, que será "en torno a la primavera, semanas antes, semanas después".