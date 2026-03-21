Movimiento Sumar celebrará una nueva asamblea tras los comicios andaluces y volverá a elegir dirección

Archivo - La coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández (c), interviene durante la celebración del Grupo Coordinador de Movimiento Sumar, el primero del presente curso político, en el Espacio Unonueve, a 27 de septiembre de 2025, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Coordinador de Movimiento Sumar, su máximo órgano de dirección, ha aprobado este sábado convocar una nueva asamblea de la formación después de las elecciones andaluzas.

Según ha explicado desde el partido, esta cita congresual será la culminación de una hoja de ruta para redefinir el papel de Sumar, una vez que su principal referente, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, confirmó que no repetirá como candidata a las próximas elecciones generales.

En esta nueva asamblea se aprovechará para renovar los órganos de dirección que fueron elegidos en la última asamblea en marzo del año pasado, junto al debate sobre las posiciones estratégicas de la formación.

Este órgano de dirección considera que volver a votar los órganos directivos es la mejor forma de cubrir la vacante del puesto de co-coordinador, que sigue pendiente desde que el diputado Carlos Martín dimitiera en agosto de dicho cargo.

CANDIDATURA DE CONSENSO O ASAMBLEA DE 'DISPUTA'

Fuentes de Sumar esperan que se siga la dinámica que se mantuvo en las dos pasadas asambleas, donde se trabajó en ambos casos una candidatura de unidad o de gran consenso dentro de la organización.

Sin embargo, otras voces admiten que en este caso podría darse una asamblea de disputa entre dos sectores comandados por la otra coordinadora general, Lara Hernández, y la actual portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero.

Precisamente esta semana la parlamentaria se mostró partidaria de celebrar esta cita congresual y debatir con la militancia los pasos que debe dar el partido de cara al futuro.

REUNIÓN DE CINCO HORAS

Durante la celebración del Grupo Coordinador, que ha durado alrededor de cinco horas, se ha analizado la situación política y el resultado de las elecciones generales, además de fijar el camino estratégico del partido para los próximos meses.

Las citadas fuentes han indicado que se ha acordado este sábado que Sumar intensifique su labor en el Gobierno, con especial "énfasis" en "la victoria política" que suponen, a su juicio, los dos decretos del plan anticrisis que se aprobaron el viernes en el Consejo de Ministros.

Actualmente el principal referente orgánico es Lara Hernández, quien precisamente en su discurso inicial ha reivindicado la presión ejercida al PSOE para incluir en dicho escudo social medidas de vivienda y control de márgenes de beneficios empresariales, al alertar de que sin ellos en el Ejecutivo lo que se produce son "giros a la derecha", "políticas a favor de los caseros", "rebajas fiscales" y "regalos a Repsol".

Así hacía mención a la firmeza de los cinco ministros de Sumar, que este viernes se plantaron ante el socio mayoritario y retrasaron el inicio del Consejo de Ministros extraordinario, forzando una negociación 'in extremis' que se saldó con el acuerdo de aprobar dos decretos, uno de ellos con la prórroga de los contratos de alquiler.

Por otro lado, Movimiento Sumar va a seguir apostando por la alianza con IU, Comuns y Más Madrid, para que se convierta en una "herramienta electoral amplia y diversa que garantice continuar ampliando derechos y libertades" del país.

Sumar también quiere potenciar la participación de los territorios en la toma de decisiones en la organización y avanza, además, la creación de una nueva portavocía joven que contribuya a reforzar la presencia del Espacio Joven de Sumar.

También el Grupo Coordinador mandata la construcción del proceso previo a la asamblea, que garantice el debate y la acción política del conjunto de la organización como fuerza "plurinacional, laborista, ecosocialista y feminista".

TERCERA ASAMBLEA EN TRES AÑOS DE SUMAR

En la última cita congresual, que tuvo lugar en marzo del año pasado, Sumar se dotó de un modelo de bicefalia (dos coordinadores) pero desde agosto ha estado de forma interina únicamente Hernández como principal referente en el partido: Y es que la formación primó la agenda política y electoral por encima de la orgánica.

Por tanto, será la tercera en tres años de Movimiento Sumar, que quiere adaptar su hoja de ruta al contexto actual, donde han revalidado la coalición con IU, Comuns y Más Madrid de cara a las elecciones generales de 2027.

Las fuentes consultadas admiten que el paso al lado de la ministra de Trabajo, que ya no optará como referente electoral, tiene un importante peso para celebrar esta asamblea de Sumar, que seguirá recalibrando un proyecto político que ya renunció a ser paraguas de organizaciones para apostar por una relación horizontal con otros socios.

Aunque la propuesta no recoge una fecha concreta dado que los comicios andaluces aún no están convocados, la dirección de Sumar sitúa el horizonte temporal del congreso a finales de junio o mediados de julio.