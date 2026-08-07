Muere un joven al caer al mar cuando intentaba entrar en Ceuta en parapente desde Marruecos

Archivo - Un agente en la frontera de El Tarajal, a 17 de febrero de 2026, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de origen subsahariano ha fallecido este viernes tras precipitarse al mar cuando intentaba acceder a Ceuta desde Marruecos utilizando un parapente en las inmediaciones del espigón de Benzú, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

El suceso se ha producido en torno a las 08.00 horas, momento en el que los sistemas de vigilancia detectaron el intento de cruce y se activó un dispositivo en el que participaron efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Las patrullas se desplazaron de inmediato hasta la zona para rescatar al joven, que había caído al agua durante la maniobra. No obstante, una vez localizado, los agentes comprobaron que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los efectivos del Instituto Armado practicaron maniobras de reanimación, aunque finalmente no fue posible salvarle la vida y se confirmó su fallecimiento, según las mismas fuentes.

El cuerpo fue trasladado a la base del Servicio Marítimo, situada en el puerto pesquero de Ceuta, donde ha permanecido a disposición de la autoridad judicial para la práctica de la autopsia.

Las fuentes consultadas han señalado que se trata del primer fallecimiento registrado en España de una persona que trataba de acceder al país mediante el uso de un parapente.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.