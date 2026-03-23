Multitud de mensajes de reconocimiento a la labor de Bustinduy en vivienda durante la cumbre partidos de Sumar

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una reunión, en el Congreso de los Diputados, a 23 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cumbre de dirigentes de los partidos de Sumar se ha desplegado con multitud de mensajes de apoyo y reconocimiento al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, por su labor política en materia de vivienda, según han indicado a Europa Press diversas fuentes presentes en el encuentro.

Además, un diputado también ha aprovechado el encuentro para expresar la necesidad de avanzar en la definición del futuro candidato electoral de la futura coalición que impulsan Sumar, IU, Comuns y Más Madrid.

En la cita que ha tenido lugar en el Congreso, con presencia de los ministros y principales cargos dentro del socio minoritario de la coalición, una de las principales conclusiones es la necesidad de empujar al PSOE en materia de vivienda y que el Gobierno traiga al Congreso iniciativas, a riesgo de que se puedan perder en la cámara.

Y es que la mayoría de dirigentes han expresado que el electorado progresista necesita ver que sus referentes dan la batalla por la vivienda y retratar así la postura antisocial de PP, Vox e incluso Junts, si finalmente confirma su postura de tumbar la prórroga de alquileres.

Durante este encuentro se ha querido lanzar una imagen de unidad del espacio tras las tensiones con el PSOE el pasado viernes para introducir medidas de vivienda, con intervenciones en abierto de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, el coordinador de IU, Antonio Maíllo, la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y los diputados de Compromís y Més per Mallorca, Alberto Ibáñez y Vicenç Vidal, respectivamente.

Posteriormente ha proseguido la cumbre ya a puerta cerrada donde han aflorado multitud de mensaje de respaldo a la labor en pro de la vivienda de Bustinduy, al que se ha querido reconocer su trayectoria durante toda la legislatura y su rol también para impulsar la prórroga de contratos de alquiler.

Varias voces del socio minoritario ubican también al ministro de Derechos Sociales como un elemento fundamental tanto en la presión como en la plasmación con el PSOE del citado decreto de vivienda y del control a los márgentes empresariales de las grandes empresas, que figura en el texto de medidas fiscales por la guerra de Irán.

"Se le ha dado mucho cariño", indica uno de los dirigentes presentes en el encuentro. También durante las intervenciones públicas la líder de Más Madrid y el coordinador de IU han tenido también ha loado y agradecido el desempeño político de Bustinduy en materia de vivienda. "Se ha puesto mucho en valor su trabajo", agregan otras fuentes.

La semana pasada Bustinduy volvió a autodescartarse como candidato a las futuras elecciones generales tras la renuncia de la vicepresidenta segunda a repetir como cabeza de cartel electoral. En este sentido, indicó que los partidos no le habían ofrecido formalmente liderar la coalición, algo que también resaltado Sumar, IU, Comuns y Más Madrid.

"Yo he dicho muchas veces que no es eso lo que aspiro a hacer. Lo importante es que nos centremos ahora en lo que nos ocupa, que es que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos", expresó.

ALUSIÓN A LA NECESIDAD DE ACELERAR EL CANDIDATO

Por otro lado, las fuentes consultadas desgranan que al menos un diputado ha aludido durante la reunión a la necesidad de que los partidos aceleren la elección del candidato de la futura coalición a las elecciones generales.

De esta forma, ha ido en la línea del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, quien la semana pasada abogó expresamente por avanzar a la hora de definir el liderazgo electoral en el espacio del socio minoritario del Ejecutivo.