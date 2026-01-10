Nadal (PP): "No se trata de subir el SMI y que todos los españoles lo cobren sino que todos ganemos más"

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, posa para Europa Press, en la sede del Partido Popular, a 23 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

A CORUÑA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha asegurado este sábado que "no se trata de subir el Salario Mínimo Interprofesional" (SMI) y que todos los españoles lo cobren, sino que "todos" ganen más.

"El PP sí cree en los españoles, sí cree en España, no como Sánchez. Y creemos porque creemos que la prosperidad sale de los propios españoles que, a través de su esfuerzo y de su trabajo, sacan el país hacia adelante", ha declarado Nadal en la mesa 'Por lo importante: un país en el que valga la pena trabajar' de la 28 Interparlamentaria que el PP celebra en A Coruña.

Durante el debate han participado como ponentes el diputado nacional por Baleares José Vicente Marí Boso; el portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos; la portavoz del PP en el Parlamento de La Rioja, Cristina Maíso; el diputado nacional por Ceuta, Javier Celaya; el portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, Juan José Alonso; y la portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-la Mancha, Carolina Agudo.

AFEA AL MINISTRO DE ECONOMÍA NO HABLAR DE PRODUCTIVIDAD

Nadal ha afirmado que "palabras como productividad y competitividad" han "desaparecido del vocabulario del Gobierno". "Ni siquiera el ministro de Economía habla de ello. Habla de reparto de decisiones administrativas, de subvenciones, de fondos, de impuestos, pero no habla de crecimiento, de productividad y de competitividad", ha criticado.

El dirigente del PP ha subrayado que es a través de la productividad cuando se puede conseguir el "gran objetivo", que es que "suba el salario medio" y "suban las rentas de todos los españoles".

"No se trata de subir el salario mínimo y que todos los españoles cobren el salario mínimo, que es el camino que estamos llevando. Se trata de que todos ganemos más porque somos más productivos y haciendo la tarta más grande no hay disputas porque hay tarta suficiente para todos", ha manifestado.

En concreto, el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ha planteado a los agentes sociales incrementar el SMI un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, sin tributación en el IRPF.

"IMPUESTOS JUSTOS Y ADECUADOS"

Nadal ha defendido impuestos "justos y adecuados" que permitan financiar los servicios públicos pero que "devuelvan el poder adquisitivo a las familias", "permitan inversión" y "permitan atracción de tecnología y de talento".

También ha apostado por la desregulación ante la excesiva burocracia que, según ha dicho, "tiene su origen en una ideología llevada al Boletín Oficial del Estado (BOE)" y "llevada a las normas". "Lo que piensan señores que no han trabajado en su vida y que solo han sido activistas, lo llevan a la norma", ha aseverado.

Nadal ha recordado el apagón del pasado 28 de abril y ha criticado que 10 meses después no tengan "un informe oficial de qué ha pasado" y que "nadie" haya dimitido. "Aquí nadie asume la responsabilidad de haber dejado al país totalmente a oscuras", ha denunciado.

Además, ha asegurado que el sector primario, que es uno de los sectores "esenciales" de España, está entre "los grandes olvidados" del Gobierno de Sánchez. "Se les ve como enemigos del medio ambiente", ha criticado, para añadir que son los que "conocen" y "aman" la tierra.

Nadal, que también ha situado el sector del turismo o el de la construcción como otros de los "denostados" por el Ejecutivo, ha afirmado que al Ejecutivo lo que "le interesa es maquillar las cifras de los trabajadores temporales".

NO VER EL SECTOR PRODUCTIVO COMO EL "ENEMIGO A BATIR"

Frente a eso, ha dicho que si Feijóo llega a Moncloa llevará unas políticas "radicalmente diferentes" porque no va a ver el sector productivo español "como el enemigo a batir o como la vaca de la que extraer la leche de los impuestos, sino como los grandes aliados a los que hay que apoyar para crear empleo y que la renta alcance" a la de la UE

"Cuando Feijóo sea nuestro próximo presidente, pondremos en marcha en muy poco tiempo las políticas necesarias para que España vuelva a crear en sí misma, para que volvamos a converger en renta con los países más avanzados de Europa y del mundo. Y que en España, una vez más, vuelva a merecer la pena trabajar, esforzarse, invertir y abrir un negocio", ha finalizado.