Narbona admite que Leire Díez le ofreció información, pero le derivó a Cerdán y no recibió ningún archivo

Cristina Narbona, presidenta del PSOE. - PSOE / EVA ERCOLANESE

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exmilitante socialista Leire Díez ofreció información a la presidenta del PSOE Cristina Narbona y esta le derivó al entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, pero no recibió ningún archivo ni contenido, según trasladan fuentes de Ferraz a Europa Press.

Narbona asegura que Díez no llegó a enviarle ningún documento de la información que ofrecía, y asegura que se limitó a ponerla en contacto con el número tres del partido que sí las recibió y revisó y le comunicó a la presienta del PSOE que "no tenía nada que no se supiese ya".

Este ofrecimiento, apuntan, se produjo en 2024, un año antes de la reunión en Ferraz que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil supuso un punto de inflexión para la presunta trama liderada por Cerdán y Díez que pretendía torpedear investigaciones judiciales contra el PSOE y el Gobierno.

En un informe incluido en el sumario del 'caso Leire Díez' investigado en la Audiencia Nacional la UCO detalla una conversación entre Díez y Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024. "Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar ayuda 'cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones ' se lo habías contado a Santos el otro día", relatan los agentes.

Los investigadores consideran que Díez mantenía informada a Narbona de sus acciones para "reconducir" lo que consideraba ataques al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Sin embargo la dirigente socialista niega haber recibido ninguna información al respecto.

CONTACTOS PUNTUALES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Narbona conoció a Díez hace varios años en Santander, donde llevaba la comunicación del partido. En concreto en un curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo y a partir de ese momento mantuvieron un contacto esporádico.

Cuando se trasladó a Madrid a trabajar en varias empresas públicas, primero en la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA) a partir de 2018 y a continuación en Correos --hasta diciembre de 2023-- contactó en varias ocasiones con Narbona para pedirle su opinión sobre asuntos relacionados con su actividad profesional.

En 2024, señalan las citadas fuentes, se volvió a poner en contacto con ella para ofrecerle información, pero, aseguran, la presidenta del PSOE se desvinculó porque consideraba que no estaba dentro de su labor, y le remitió a Santos Cerdán para que la revisase.