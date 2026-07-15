Narbona declara que conoció a Leire Díez en 2017 y se desmarca de la presunta trama: "No tenía el menor conocimiento"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 15 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado este miércoles en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional que conoció a Leire Díez en 2017 y ha negado estar al tanto de las supuestas maniobras de la exmilitante socialista para intentar desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

"He explicado al juez cuándo conocí a Leire y las veces que había hablado con ella. Y he dejado absolutamente claro que no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando", ha manifestado Narbona a preguntas de los periodistas tras comparecer ante el juez Santiago Pedraz, instructor del 'caso Leire Díez'.

Narbona, que ha asegurado que "en absoluto" teme ser imputada, fue llamada a declarar después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil plasmara en uno de sus informes una conversación entre ella y la exmilitante el 24 de abril de 2024, el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó su 'Carta a la ciudadanía' y se dio un plazo para reflexionar sobre su futuro político.

Según los agentes, "Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo había contado a Santos el otro día'".

"Yo he dicho desde el principio, y hoy lo he reiterado, que yo conocí a Leire el año 2017, que la he visto algunas veces, sobre todo en aquellos primeros años, pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido", ha afirmado.

Además, la UCO plasmó que Díez mantenía informada a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, de acciones para "reconducir" lo que consideraba ataques al presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez. "Se lo habías contado a Santos el otro día", le dijo la dirigente y diputada, en alusión al exsecretario de Organización Santos Cerdán, a quien el juez sitúa como el presunto cabecilla.

Preguntada por qué contestó a Díez que ya se lo había contado Cerdán, Narbona ha respondido que Díez "previamente" le había dicho que "conocía hechos que podían ser importantes".

"Por hechos yo entendí hechos, desde luego nada que ver con lo que se está investigando", ha matizado. Por ese motivo, ha relatado, fue que derivó a Díez a Cerdán, en cuanto que él ejercía de secretario de Organización y tenía, "entre otras muchas facultades, la de la política de comunicación".

Unos días después, según ha dicho, le preguntó a Cerdán sobre el asunto, a lo que el entonces 'número tres' del PSOE le comentó que "no había nada de interés". "Después de eso hay una conversación, que es la que está grabada, en donde ella insiste y por eso yo le digo: 'Pero eso ya lo has hablado con Santos'", ha indicado.

Eso, ha continuado Narbona, supone que "había habido un contacto entre" Díez y Cerdán: "De ese contacto lo que el secretario de Organización me había dicho es que Leire no había traído nada de interés".