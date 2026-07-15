El primer juez del 'caso Leire' prorroga la investigación mientras decide si dejarla en manos de la AN

Archivo - La exconcejal socialista Leire Díez a su llegada a la sede del PSOE en Ferraz, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). uardia Civil. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez Arturo Zamarriego ha prorrogado seis meses la instrucción de la primera causa del 'caso Leire Díez', que está relacionada con las maniobras que la exmilitante socialista habría llevado a cabo contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fiscales y jueces.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado de Plaza de Castilla (Madrid) declara prorrogada la instrucción de la causa por seis meses desde el próximo 24 de julio de 2026.

Asimismo, Zamarriego detalla que decidirá si deriva la causa a la Audiencia Nacional cuando reciba un informe pericial de la Brigada Provincial de Policía Científica, que ve "necesario para el esclarecimiento de los hechos". "A la vista de su resultado se resolverá sobre el requerimiento de inhibición", resume.

El magistrado se refiere a la petición de inhibición que promovió el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama dirigida a desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno que habría sido liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez.