La Nobel ucraniana Matviichuk agradece el apoyo de España en el conflicto pero pide al Gobierno pasos "más decisivos"

La Premio Nobel de la Paz, Oleksandra Matviichuk, junto a la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Rosa María de la Fuente, en un encuentro previo a la rueda de prensa, enmarcada en los Cursos de VErano de la UCM. - UCM

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La abogada de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz en 2022, Oleksandra Matviichuk, ha expresado su "sincera gratitud" al pueblo de España por su "solidaridad y apoyo" en el actual contexto de la invasión rusa, aunque ha reclamado al Gobierno y al resto de socios europeos "pasos más decisivos" a la hora de lidiar con el conflicto.

Durante una rueda de prensa enmarcada en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, la activista ha señalado que Ucrania espera "acciones contundentes no solo del liderazgo español, sino del liderazgo europeo" ante una crisis que define como el "colapso" del orden internacional.

Ante la posibilidad de que la política interna o un cambio de gobierno en España pudiera enfriar la relación con Kiev, la Premio Nobel ha advertido de que los representantes públicos "no deben permitirse el lujo de olvidar lo que está pasando en Ucrania".

Así, ha recordado que valores como la democracia o los derechos humanos "son muy frágiles" y no deben darse por sentados, ya que, a su juicio, las generaciones actuales a menudo olvidan que estos derechos deben ser defendidos diariamente.

EUROPA ESTÁ A SALVO POR LA RESISTENCIA UCRANIANA

En este sentido, ha argumentado que la estabilidad del continente depende directamente de la resistencia en el frente, afirmando que "la gente en otros países europeos está a salvo solo porque los ucranianos todavía están resistiendo y no dejan que el ejército ruso avance más".

La activista ha alertado además sobre los objetivos del presidente ruso, Vladímir Putin, asegurando que "ve a Ucrania como un puente hacia Europa" y que su intención no es solo ocupar territorio, sino "destruir todo el país y avanzar más".

En un plano más global, Matviichuk ha esgrimido que el sistema de seguridad basado en la Carta de la ONU "ha colapsado" y se muestra incapaz de proteger a la población frente al autoritarismo.

Finalmente, ha mostrado su "sincera solidaridad con las personas afectadas por esta horrible guerra en Gaza", defendiendo que la lucha por la justicia debe ser global e interconectada. Pese a la gravedad de la situación, Matviichuk se ha definido como una optimista que cree en la responsabilidad humana, "El futuro no está escrito de antemano", ha sentenciado.