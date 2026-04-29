Nogueras acusa al Poder Judicial de "faltar el respeto a las instituciones catalanas", en las que sitúa a Jordi Pujol

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha acusado hoya "las instituciones españolas, sobre todo las judiciales", de faltar al "respeto de las instituciones catalanas", entre las que ha situado al expresidente de Cataluña Jordi Pujol.

Así lo ha sostenido en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que ha dicho que hay un "trato colonial a Cataluña" por parte de las instituciones españolas y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dejó "plantada" a la radio catalana el pasado fin de semana en el que se celebró una reunión de progresistas en Barcelona.

De esta manera ha respondido a la exención de responsabilidad penal por su deterioro cognitivo del expresidente catalán en el juicio que juzga a su familia por presunto enriquecimiento ilícito, asegurando que él es una "institución catalana" y diciendo que el PP, PSOE y PSC "arrastran juicios de corrupción", pero que los únicos que han entrado a prisión son los catalanes "por poner urnas".

Asimismo, ha criticado que tanto al PSOE como al PP "no les pasa nada" porque tratan de envolver sus casos de corrupción con cosas "que no son importantes" con "algunos 'shows'", haciendo referencia también a la intervención del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante el pleno de este martes.

En este sentido, ha señalado a Rufián por haber aseverado, durante su turno de palabra en el pleno del Congreso en el que se debatía la aprobación del decreto de la prórroga de alquileres, que la bandera de Junts es un billete de 50 euros, al tiempo que sacaba de su bolsillo el billete de dicho importe. "A quien le falta rigor y obviamente argumentos, solo le queda el 'show'", ha criticado Nogueras.