Nogueras dice ahora que Junts nunca ha dicho que no esté a favor de prorrogar los contratos de alquiler

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha negado que su formación esté "en contra de una prórroga" de los alquileres, sino que consideran que el decreto de vivienda que ha presentado el Gobierno este martes, y con el que los inquilinos podrían prorrogar dos años sus contratos de alquiler, tiene "artículos que son jurídicamente inaplicables".

"Nosotros nunca hemos dicho que no estemos a favor en situaciones complicadas de prorrogar contratos", ha aseverado en entrevistas en 'Tele5' y 'Antena 3', recogidas por Europa Press, en las que ha agregado que a su partido pide que "el trabajo se haga bien" y que no se hagan decretos "jurídicamente defectuosos". "No podíamos votar que sí a un real decreto que jurídicamente tiene muchos errores", ha espetado.

Asimismo, ha insistido en que además de corregir los defectos, también deberían añadir medidas para que se desgraven tanto los alquileres como las hipotecas, al tiempo que ha asegurado que "la misma ley ya prevé una prórroga de 3 años de los contratos".

Dicho esto, ha criticado que durante los ocho años que ha gobernado el PSOE en coalición --primero con Podemos y ahora con Sumar-- los resultados en materia de vivienda "cada día son peores" y que desde que se aplicó la Ley de vivienda de 2023 "la situación solo ha ido a peor". Asimismo, se ha mostrado sorprendida con que el Gobierno "persista en el error".

Además, ha apuntando que Moncloa no ha avisado de que el 40 por ciento del nuevo "superplan de vivienda de 7.000 millones de euros", que presentó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el pasado 21 de abril, está financiado por las comunidades autónomas.

Nogueras también ha aprovechado para reprochar que mientras que España "ha tumbado el sistema del alquiler" en el último lustro, en Canadá "se han hecho 1,3 millones de viviendas nuevas".

AL GOBIERNO NO LE VA BIEN NO "SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS"

Por ello, la portavoz de Junts ha puesto en duda que el Ejecutivo tenga interés real en solucionar la crisis habitacional, pues ha opinado que al hacerlo "se le acaba el relato" al Ejecutivo.

"Pero me da la sensación a mí que a gente le va bien que no se solucionen los problemas", ha espetado Nogueras dado que cree que si los problemas de vivienda se solucionan, tanto a PSOE como a Sumar "se les acaban los votos".

INSISTE EN QUE SÁNCHEZ DEBE DAR ARGUMENTOS PARA NO CONVOCAR ELECCIONES

Por otro lado, la portavoz de Junts ha incidido en que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debe dar "argumentos para no convocar elecciones", puesto que legisla "a espaldas del Parlamento". "Esta respuesta se la merece toda la gente", ha deslizado.

Así lo considera porque, en su opinión, el presidente no aplica lo que se aprueba en el Congreso y sí pone en vigor lo que decide el Consejo de Ministros sin exponerlo antes en la Cámara Baja.