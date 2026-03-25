Nogueras dice que Bolaños les comunicó que traspondrían la directiva europea de autónomos, que facilita el sí de Junts

Archivo - La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha explicado hoy que el pasado jueves les llamó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para decir que el Gobierno iba a trasponer la directiva europea para que los autónomos que facturan menos de 85.000 euros no tengan que pagar el IVA. Esto facilitaría el "sí" de Junts al real decreto anticrisis porque esa era la condición para apoyarlo.

Así lo ha explicado hoy durante una entrevista en "La Mirada Crítica" de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que también ha rechazado el decreto aprobado por el Gobierno para prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen en 2025, alegando que éste beneficiará a los grandes tenedores y perjudicará a los pequeños propietarios.

Según Nogueras, España es el "único país de la UE" que no ha traspuesto esta directiva que Junts considera "imprescindible" para ayudar a los autónomos, y por ello "la Comisión ha llevado a España a los tribunales" por este asunto.

La Portavoz de Junts explicó que ellos no están negociando con el Gobierno ni mantienen contactos desde que rompieron relaciones. Ha señalado que la secuencia de hechos es que el 6 de marzo su partido registró en el Congreso una iniciativa con estas medidas para los autónomos además de la petición de rebajas de impuestos en gasolinas, gas y luz.

Y el jueves pasado, el 19 de marzo, recibieron la llamada del ministro de la Presidencia explicando que el Ejecutivo había recogido sus medidas que, ha señalado, "son las principales que recoge este decreto ley", pero no estaban entre ellas la de la supresión del IVA para los autónomos. Sin embargo, Bolaños se comprometió a que se realizara la trasposición de la directiva comunitaria que lo facilita.

"Nosotros pusimos encima de la mesa que nuestro sí estaba vinculado a que el Gobierno traspusiera esta Ley", ha recalcado Nogueras quien considera que suprimir el pago del IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros "les daría mucho aire" y permitiría que otros muchos "se animaran a emprender un negocio".

ALARGAR LA CAMPAÑA DE PROPAGANDA CON LA VIVIENDA

En cuanto al Real Decreto que aprobó el Gobierno la semana pasada para prorrogar dos años los contratos de alquiler de viviendas que finalizan este año, ha mostrado su rechazo a las políticas de vivienda que está llevando a cabo el Gobierno.

Ha recordado que el citado decreto de vivienda no se llevará mañana a votación porque, en su opinión, "lo quieren alargar para alargar la campaña de propaganda".

Sin embargo, la Portavoz de Junts advierte de que "la realidad y los datos chocan en la cara de estos que defienden política que se están cargando el mercado del alquiler".

Dicho esto, ha apuntado unos datos que se hicieron públicos ayer sobre el mercado de alquiler en Barcelona y ha señalado que en cinco años la oferta ha bajado un 90 por ciento y los precios "se han disparado un 60 por ciento".

En su opinión, la solución es aplicar medidas como las que ha llevado a cabo Canadá, que ha construido 1,3 millones de viviendas nuevas haciendo que los precios retrocedieran un 21 por ciento. Por lo tanto, Nogueras ha calificado de "gran error" la Ley de Vivienda que el Gobierno aprobó hace tres años.

PIDE AL GOBIERNO QUE SE ESFUERCE EN LUGAR DE HACER PROPAGANDA

En cuanto a la calificación de "mamporrero" que ayer hizo Aína Vidal, Portavoz de Sumar, sobre Junts, Miriam Nogueras ha señalado que en lugar de esforzarse en hacer "propaganda" podrían dedicarse a "hacer bien la Ley" porque quien sale beneficiado con las medidas aprobadas en el Real Decreto son los grandes tenedores.

"La ley está mal hecha", ha exclamado, alegando que muchos grandes tenedores se van a acoger al Real Decreto para prorrogar los contratos porque de esta manera no tienen que aplicar el tope al alquiler de tal manera que quienes salen perjudicados son los inquilinos.

Sin embargo, asegura que cuando un pequeño propietario "quiere recuperar su propiedad" porque la necesite para él mismo o para un familiar, "no va a poder hacerlo por esta Ley". "Nos venden una cosa pero el resultado es diferente", ha exclamado.

En cuanto a las relaciones de Junts con el Partido Popular, la Portavoz del partido de Puigdemont las ha limitado a sacar cosas adelante en el Parlamento, como con otras formaciones políticas.

"No hay nada más de todo esto", ha remachado.