El novio de Ayuso denuncia que el fiscal le impuso una "sentencia popular" y le convirtió en "moneda política"

MADRID 13 Nov.

La acusación particular que ejerce Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- ha sostenido este jueves en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la presunta filtración en su contra destrozó su presunción de inocencia al transmitir que "es un delincuente confeso", lo que ha asegurado que le impuso una "sentencia popular" y le convirtió en "moneda política".

Así se ha pronunciado el abogado Gabriel Ramos en su informe final ante el tribunal que juzga en el Supremo a García Ortiz por la presunta revelación de secretos contra el empresario por la supuesta filtración de un 'email' donde su defensa se ofrecía a que reconociera dos delitos fiscales a cambio de llegar a un pacto con Fiscalía y eludir la cárcel.

"No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena", ha dicho.

Ramos ha señalado que eso le convirtió también en "moneda política" bajo un "relato institucional" que ha denunciado que se ha ido apuntalando "día a día por el Gobierno". "Tenemos a representantes políticos ejecutando esa sentencia popular diariamente", ha subrayado.

Se trata de "una maquinaria de comunicación" que ha recalcado que le ha generado importantes daños, tanto económicos como personales, al margen de los legales. "¿Pero qué defensa se va a practicar?", ha planteado, en alusión a la causa contra González Amador por fraude a Hacienda.