La nueva directora del CNI garantiza que "estarán a la altura" con plena funcionalidad tras la salida de Sanz Roldán

Publicado 09/07/2019 14:35:37 CET

Margarita Robles insiste en que el servicio "no está en interinidad" y que "en ningún caso afecta que el Gobierno esté en funciones"

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva directora del CNI, Paz Esteban, ha garantizado este martes en una comparecencia ante la prensa con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que el centro "estará a la altura" con plena funcionalidad tras la salida por jubilación del general Félix Sanz Roldán. "Nuestros conciudadanos pueden estar tranquilos", ha dicho.

Paz Esteban, que ocupaba el cargo de secretaria general del CNI en la etapa del general Sanz Roldán, ha dicho que asumir la dirección de la institución es "un honor". "Sobre todo", ha añadido a preguntas de la prensa, "es un compromiso y una responsabilidad para que este centro, como decía la ministra, efectivamente siga funcionando con normalidad y esté a la altura de lo que nuestras autoridades y ciudadanos esperan de nosotros".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, había comentado -como dijo ya ayer en una entrevista en televisión-- que el CNI "no está en interinidad" y que "en ningún caso afecta que el Gobierno esté en funciones". "No empezamos una nueva etapa. No se trata de ninguna nueva página, seguimos trabajando, cumpliendo la Estrategia Nacional de Inteligencia, haciendo frente a retos muy importantes que tenemos", ha señalado.

Tras reconocer el "esfuerzo y valía" de Sanz Roldán, Margarita Robles ha subrayado que la dirección del CNI cuenta con el trabajo que realizan 3.000 hombres y mujeres. "Hay instituciones como es el CNI, o como son las Fuerzas Armadas o el Poder Judicial, que van mucho más allá de las personas y son la consecuencia de un trabajo y de un equipo, que no siempre es conocido, pero que está las 24 horas trabajando ante las posibles amenazas", ha subrayado.

En su breves palabras, la directora del CNI ha profundizado en esta idea. "Quería trasladar que la sociedad, nuestros conciudadanos, pueden estar tranquilos porque su servicio de inteligencia va a seguir manteniendo su trabajo y su esfuerzo para garantizar su seguridad, su progreso y su bienestar, que es el objetivo que en el fondo nos guía", ha dicho Paz Esteban.

CIBERATAQUES AL PODER JUDICIAL

La directora ha evitado responder en detalle a una pregunta sobre el número de efectivos. "Nunca somos excesivamente claros. Hablemos de más de 3.000 personas", ha asegurado la que es máxima responsable del CNI desde la jubilación de Sanz Roldán el pasado 5 de julio. La comparecencia se ha producido en el contexto de una reunión celebrada en la Sala Irak, una cita que ha servido para homenajear a los agentes que han fallecido prestando servicio en el exterior, según ha indicado Robles.

Tanto la ministra como la directora del CNI se han esforzado en poner en valor los retos que tienen por delante en conexión con otros servicios de inteligencia para hacer frente a las "amenazas globales con elementos cada vez más sofisticados", citando los ciberataques o las 'fake news'. El objetivo, ha subrayado Robles, es disponer de un servicio "más moderno y del siglo XXI".

Robles se ha remitido a la investigaciones judiciales en marcha al ser cuestionada sobre los ciberataques recientes sufridos por el Ministerio de Defensa y los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que redactar la sentencia del 'procés'. "Determinados ataques son más fáciles de prevenir y evitar gracias a la intensidad del trabajo que se realiza", ha señalado en referencia al CNI.