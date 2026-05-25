Nuevas Generaciones convoca oficialmente el 11 de julio su XVI Congreso para elegir al sucesor de Beatriz Fanjul

Archivo - La diputada del PP, Beatriz Fanjul, el XXI Congreso Nacional del Partido Popular de 2025. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Nuevas Generaciones ha convocado oficialmente para el 11 de julio su XVI Congreso extraordinario, en el que se elegirá al sucesor de Beatriz Fanjul, diputada nacional por Vizcaya que preside la organización juvenil del PP desde el 11 de abril de 2021.

Fanjul ha presidido este lunes una reunión de la Junta Directiva de NNGG --ha arrancado a partir de las 19.30 horas-- en la que se ha dado luz verde a este proceso congresual que elegirá a una nueva dirección de la organización juvenil.

A partir de ahora se abre el plazo para presentar candidaturas. Los Estatutos de Nuevas Generaciones señalan que para ser proclamado precandidato es necesario contar con el apoyo de, al menos, cien afiliados.

SE HA POSTULADO IGNACIO DANCAUSA

Por lo pronto, se ha postulado el presidente de NNGG de Madrid, Ignacio Dancausa. "Quiero liderar una candidatura integradora que una a la juventud española y a la organización, la más grande de España en este momento crucial para nuestra generación", afirmó en redes la pasada semana.

Dancausa, estudiante de doble grado de Gestión y Administración Pública y Economía en la Universidad Complutense de Madrid, de 25 años, cuenta con el apoyo del PP de Madrid de Ayuso. Con ella coincide en que hay que dar la batalla cultural.

Sin embargo, no se descarta que haya más candidaturas. En las quinielas aparecen más nombres, como la joven diputada en las Cortes valencianas Candela Anglés o el murciano Antonio Landáburu, que preside NNGG en la región. Habrá que ver si finalmente alguno de ellos mueve ficha, una vez que se ha convocado oficialmente el cónclave.

"Desde Génova ni inducimos ni paramos candidaturas", han asegurado a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo, que admiten que este cónclave permitirá testar las "habilidades" de su cantera juvenil y analizar sus "éxitos".

Así, el PP nacional quiere que el congreso de Nuevas Generaciones del mes de julio sirva para seducir a más votantes jóvenes, una franja de edad donde Vox ha crecido de forma notable en los últimos años.

LO QUE DICEN LOS ESTATUTOS DE NNGG SI HAY MÁS DE UN CANDIDATO

El Congreso Nacional de NNGG del próximo 11 de julio elegirá al presidente de la organización juvenil y a los 35 vocales del Comité Ejecutivo Nacional, así como a 30 vocales para la Junta Directiva Nacional.

Los Estatutos de NNGG señalan que la elección del presidente nacional se llevará a cabo en el Congreso mediante compromisarios elegidos en listas abiertas. Añade que aquellos que sean candidatos a la Presidencia deberán presentar su precandidatura ante la Comisión Organizadora correspondiente "entre los siete y quince días siguientes a la convocatoria" del cónclave. Además, para ser proclamado precandidato "será necesario presentar el apoyo de, al menos, cien afiliados".

Las normas internas precisan que en el supuesto de que se presentasen dos o más precandidaturas, la Comisión Organizadora proclamará a los precandidatos presentados en el plazo máximo de 48 horas, convocando la campaña electoral interna por un plazo máximo de 21 días. "La Comisión Organizadora garantizará a todos los candidatos la igualdad de oportunidades, asegurará la neutralidad de la organización y velará por la transparencia en todo el proceso", agregan.

Además, los Estatutos indican que "si alguno de los precandidatos obtuviese más del 50% del total de los votos válidos emitidos por los afiliados, hubiese logrado una diferencia igual o superior a 15 puntos sobre el resto de los precandidatos y hubiera sido el más votado en la mitad de las circunscripciones será proclamado ante el Congreso como candidato único a la Presidencia de Nuevas Generaciones".