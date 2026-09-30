El nuevo delegado de Ceuta quiere "dar la cara" y trabajar para una población que reclama "hechos, no palabras"

David de la Encina - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CEUTA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, ha asegurado este miércoles, en su primer discurso público tras asumir el cargo, que llega a la ciudad para "dar la cara" y trabajar sin esperar "ni un minuto de tiempo para empezar a funcionar y a dar resultados", ante una población que, ha reconocido, reclama "hechos, no palabras".

De la Encina ha pronunciado estas palabras en la sede de la Delegación del Gobierno, después de las intervenciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de la ministra de Educación, Milagros Tolón, tras la reunión del Comité de Situación. El nuevo delegado ha tomado así contacto públicamente con la ciudadanía después de su llegada a Ceuta este martes, tras el relevo de Miguel Ángel Pérez Triano.

"Vengo a trabajar, vengo a dar la cara", ha afirmado De la Encina, ceutí de nacimiento, quien ha situado como una de sus principales prioridades la recuperación del "clima", el "estado de ánimo" y la "unidad" de los ceutíes, así como de la convivencia en la ciudad. También ha comprometido la "recuperación inmediata de los derechos básicos" que, según ha señalado, los ciudadanos de Ceuta no pueden disfrutar "desde hace 59 días".

El nuevo delegado ha subrayado que no dispone de los habituales cien días de cortesía e incluso ha afirmado que "ni siquiera" tendrá 24 horas para comenzar a trabajar. "No me permito ni un minuto de tiempo para empezar a funcionar y a dar resultados", ha recalcado.

Entre las líneas de actuación que ha avanzado se encuentran la continuidad y agilización de los procedimientos de retorno de las personas que entraron en Ceuta, el refuerzo de la prevención para evitar que se repitan situaciones como la vivida hace 59 días y la ampliación del espigón.

De la Encina ha señalado además que las medidas anunciadas por el Gobierno deberán traducirse en confianza, recuperación del estado de ánimo y recuperación de derechos.

El que fuera alcalde del Puerto de Santa María (Cádiz) ha defendido que el objetivo es que situaciones como las ocurridas hace 59 días "no pasarán" en el futuro y que, en caso de producirse, la respuesta sea mejor que la ofrecida hasta ahora. Ha reivindicado también el futuro de Ceuta como parte de España y de Europa.

"HECHOS, NO PALABRAS"

De la Encina ha insistido durante su intervención en que la ciudadanía reclama resultados después de la situación extraordinaria vivida en la ciudad. "No son tiempos de palabras, sino de hechos", ha señalado, antes de afirmar que la población de Ceuta lleva 59 días reclamando "medidas" y "hechos" para recuperar la normalidad.

El nuevo delegado ha ofrecido asimismo "cercanía, humildad, colaboración", pero también ha reclamado "respeto" hacia la institución que representa. En este sentido, ha comprometido "lealtad recíproca" con la Ciudad Autónoma y ha asegurado que mantendrá una relación de colaboración con el Gobierno local y con la oposición.

Ha explicado que su primera llamada tras conocer que su nombramiento era firme fue al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, al que ha definido como "un amigo" y un representante necesario para trabajar conjuntamente en la recuperación de Ceuta. También ha anunciado que convocará a los grupos de la oposición y a los agentes sociales.

UN CEUTÍ "DE LA DIÁSPORA"

En su presentación, De la Encina se ha definido como un "ceutí de la diáspora", natural de Ceuta y de tercera generación, de 56 años, nacido en el Hospital de la Cruz Roja y criado en los grupos Alfau antes de trasladarse con su familia a la Península. Ha reivindicado sus raíces ceutíes y ha relacionado su propia trayectoria con el fenómeno migratorio.

El nuevo delegado ha explicado que desarrolló parte de su trayectoria profesional en la provincia de Cádiz, donde fue diputado provincial de Servicios Sociales durante la pandemia y alcalde-presidente de El Puerto de Santa María. Ha presentado esa experiencia en la gestión pública como parte de la preparación con la que afronta ahora su regreso a Ceuta.

Finalmente, De la Encina ha asegurado que ha trasladado a Ceuta a su familia como muestra de su confianza en la recuperación de la ciudad. "Todos somos Ceuta", ha concluido.