El 'número 2' del jefe de la investigación del 1-O dice que no cree que Trapero diera su apoyo "explícito" al 'procés'

Publicado 04/02/2020 19:06:35 CET

Dice que admiraba al mayor y aclara que el asesoramiento "inconsciente" que dio al Govern era un "planteamiento teórico" de los investigadores

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de los atestados de la investigación que llevó a cabo la Guardia Civil sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre ha afirmado este martes en el juicio que celebra la Audiencia Nacional contra la ex cúpula de los Mossos d'Esquadra que no cree que el mayor José Luis Trapero expresara de "manera explícita" al Gobierno de Carles Puigdemont que apoyara el proceso independentista de Cataluña.

"Yo en su día admiraba mucho al mayor. También soy de Barcelona y consideraba que hasta ese momento era un gran líder. No creo que en aquel momento expresara de manera explícita que estuviera con este proceso", ha admitido este guardia civil, que ha comparecido como testigo, durante el interrogatorio de la defensa del mayor, ejercida por la abogada Olga Tubau.

A preguntas de esta defensa, que ha comenzado su interrogatorio por la tarde, el testigo ha precisado una afirmación que él mismo ha hecho esta mañana sobre el asesoramiento que Trapero habría hecho al Govern de Carles Puigdemont en materia de seguridad y ha apuntado que se trataba de una "opinión" de los investigadores, pues no tenían indicios que así lo confirmara.

Esta aclaración la hecho a raíz de que la abogada recuperara algunos de los asuntos por los que el fiscal Miguel Ángel Carballo ha preguntado al 'número dos' del teniente coronel de Daniel Baena, jefe de la policía judicial a cargo de la investigación del 1-O. Así, se ha hablado sobre el 'Enfocats', la 'hoja de ruta' del proceso independentista, y sobre el que el testigo ha dicho que existían dos comités, el Estratégico y el Ejecutivo.

INDICIOS QUE APARECEN EN "24 HORAS"

En relación a ese comité Ejecutivo, ha señalado que Trapero asesoraba en materia de seguridad, aunque "no de manera consciente". No obstante, la defensa de Trapero ha ido más allá y ha querido saber por qué en un informe elaborado el 4 de octubre de 2017 no se incluyó a Trapero en ningún comité y en otro elaborado "24 horas después" se le sitúa en el grupo ejecutor.

El guardia civil ha comenzado a explicar que la 'hoja de ruta' describe "lo que estamos viendo día a día en la sociedad catalana", si bien la letrada le ha interrumpido para pedirle que detalle los "elementos concretos que aparecen" en tan solo un día.

Así, ha continuado apostillando que estudiaron el Comité Ejecutivo y sus "áreas funcionales" y que "entonces ahí le colocamos", a lo que posteriormente ha añadido que se trataba "un planteamiento teórico", que se apoyó en los documentos analizados en la investigación.

Ha sido en este momento cuando el testigo ha confesado la admiración que tenía por el acusado --que se enfrenta a 11 años de prisión-- y ha afirmado que en 'Enfocats' no aparecía qué "funciones" desempeñaría el mayor en dicho comité, pero que los investigadores tenían esta "opinión" porque en ese documento se establecía que los Mossos eran una "estructura de Estado".

Ante la insistencia de la abogada, el guardia civil ha apuntado que Trapero era el único mosso que proporcionaba información a la "cúpula política", pues era quien transmitió todo tipo de diligencias a la directiva de la policía autonómica, como al exconsejero de Interior Joaquim Forn, algo que ha afeado.