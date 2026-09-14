Ocho de cada diez españoles quieren reforzar la frontera de Ceuta y Melilla, pero abogan por entenderse con Marruecos

Migrantes en un nuevo asentamiento, en la playa de Benítez, a 12 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 82,2% de los españoles considera necesario que España refuerce sus fronteras para evitar entradas masivas de personas procedentes de otros países en ciudades como Ceuta y Melilla, mientras que un 86,3 concede mucha o bastante importancia al entendimiento entre España y Marruecos para garantizar la seguridad fronteriza.

Así se desprende del Barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), recogido por Europa Press, el primer estudio realizado tras la crisis desatada en Ceuta con la entraba masiva de inmigrantes de finales de julio. El estudio se basa en 4.042 entrevistas telefónicas realizadas entre los días 1 y 4 de septiembre.

Preguntados los encuestados específicamente por el refuerzo de las fronteras para evitar entradas masivas en Ceuta y Melilla, el 82,2% cree que es necesario, mientras que el 13,3% considera que no lo es.

En cuanto al papel que debe jugar España con Marruecos, el 86,3% de los preguntados concede bastante o mucha importancia al entendimiento entre ambos países para garantizar la seguridad de las fronteras, frente a un 4,2% que le da poca importancia y un 5,9%, ninguna.

No obstante, preguntados específicamente por la importancia de mantener en estos momentos una política de amistad y buena vecindad entre España y Marruecos, el porcentaje de los que le dan mucha o bastante importancia baja al 70,6%, mientras que un 10% considera que tiene poca importancia y un 11,9% que no da ninguna relevancia a esa buena vecindad.

En todo caso, un 77,1% de los interrogados responde que Ceuta y Melilla son territorios "tan españoles como cualquier otro territorio de la península", mientras que un 14,3% entiende que tienen una situación "ambigua y especial" que debe ser objeto de acuerdos y entendimiento con Marruecos.

Además, un 89,4% de los encuestados considera que la Unión Europea debería colaborar más con España en la gestión de la situación de Ceuta, frente a un 7,2% que suficiente la colaboración actual.

DOS DE CADA TRES VEN ACTORES EXTERNOS TRATANDO DE GENERAR TENSIÓN

Por otro lado, y ante la pregunta redactada por el CIS que dirige el sociólogo socialista José Félix Tezanos, un 67,7% de los españoles coincide en que hay "países, líderes o actores mundiales que están intentando crear problemas o malentendidos que puedan afectar a las relaciones entre España y Marruecos", frente a un 24,5% que no lo ve así.

Entre quienes ven esas injerencias, el 49,1% coincide en mencionar a Estados Unidos o algunos sectores de ese país; el 38,1%, a Marruecos o algunos sectores de la sociedad marroquí; y el 35,4%, a Israel o algunos sectores israelíes.

El cuestionario insiste en señalar al presidente estadounidense, Donald Trump (33,4% de acuerdo); al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (15,2%), y ya más lejos Rusia o algunos sectores rusos (10,8%) y la propia Unión Europea o algunos de sus sectores (10,1%). Apenas un 6,1% señala a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.