Hasta ocho comunidades arrancaron 2026 sin aprobar sus presupuestos

Archivo - Lla XXVII Conferencia de Presidentes, en el Palacio de la Magdalena, a 13 de diciembre de 2024, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Informe de las Comunidades Autónomas 2025 destaca que ocho comunidades autónomas --Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares y Murcia-- no habían aprobado sus presupuestos para 2026 antes del 31 de diciembre de 2025, el doble que un año antes.

Así consta en las conclusiones preliminares del informe, que se ha presentado esta semana y advierte de que la situación presupuestaria no ha mejorado respecto al ejercicio anterior, poniendo el foco en la creciente "inestabilidad" de las mayorías parlamentarias autonómicas.

En concreto, recuerda que, por tercer año consecutivo, el Gobierno central tampoco ha aprobado unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni ha presentado el correspondiente proyecto de ley en el Congreso.

En este sentido, el estudio preliminar recuerda que durante 2025 la prórroga presupuestaria afectó inicialmente a siete comunidades autónomas. Sin embargo, Comunidad Valenciana aprobó finalmente sus cuentas en mayo, mientras que las Islas Baleares y Murcia hicieron lo propio en julio.

De esta forma, fueron cuatro territorios --Aragón, Castilla y León, Extremadura y Cataluña, esta última por segundo año consecutivo-- los que completaron todo el ejercicio sin presupuestos propios el año pasado.

Ante este contexto, la situación se ha agravado de cara a 2026. De las ocho comunidades que comenzaron el año sin nuevas cuentas aprobadas, solo tres gobiernos --Cantabria, Castilla y León y Extremadura-- habían llegado a presentar sus proyectos presupuestarios ante sus respectivos parlamentos, aunque en los dos primeros casos fueron rechazados y en el tercero el Ejecutivo acabó retirándolos.

"DISFUNCIONES" Y DUDAS SOBRE LA ESTABILIDAD

En este sentido, los autores del informe sostienen que la ausencia de presupuestos y la consiguiente prórroga automática de las cuentas constituye una "disfunción" con "efectos considerables", ya que genera "dudas" sobre la estabilidad y la capacidad de las mayorías parlamentarias y de los gobiernos afectados, además de suponer un incumplimiento de las obligaciones constitucionales o estatutarias de presentación de los presupuestos.

El estudio recuerda, además, que la Constitución obliga al Gobierno a presentar los PGE al menos tres meses antes de la expiración de los anteriores y que los estatutos de autonomía establecen obligaciones similares para las comunidades autónomas, salvo en los casos de Cataluña e Islas Baleares.

MAYORÍAS "FRÁGILES"

El informe atribuye este escenario, en parte, a la "fragmentación" parlamentaria existente en las comunidades autónomas. En concreto, señala que doce de los diecisiete gobiernos autonómicos son ejecutivos de coalición o en minoría y que únicamente cinco comunidades mantienen mayorías absolutas: las del PP en Madrid, Galicia, Andalucía y La Rioja, y la del PSOE en Castilla-La Mancha.

De esos doce gobiernos minoritarios o de coalición, el estudio identifica durante 2025 "crisis de estabilidad relevantes" en los seis ejecutivos del PP apoyados por Vox y en el gobierno minoritario del PSC en Cataluña, lo que deja un balance de diez comunidades con mayorías sólidas frente a siete con mayorías inestables.