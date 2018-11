Oficiales de la Guardia Civil censuran en el Congreso la reforma de la 'ley mordaza'

Publicado 05/11/2018 13:23:46 CET

El vicepresidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), Javier Montes Robles, ha cuestionado este lunes la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, reubautizada como 'ley mordaza' por sus detractores, porque aumenta la inseguridad jurídica y personal de los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, "garantes de la seguridad ciudadana".

Así lo ha puesto de manifiesto Montes Robles durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, por la que esta semana desfilarán diferentes expertos para ayudar a los diputados en la modificación de la citada norma, que el PP aprobó en solitario en 2015.

Durante su exposición, el guardia civil ha hecho un prolijo repaso de las reformas incluidas en la proposición de ley impulsada por el PNV --sobre la que los grupos están trabajando-- porque "muchas" de ellas, ha dicho, van "en contra del concepto de seguridad ciudadana".

¿QUÉ HACER ANTE UN POSIBLE YIHADISTA?

En concreto, ha cuestionado la situación de indefensión en la que quedarían los policías y guardias civiles --fuera de las dependencias policiales-- con la limitación de realizar registros corporales cuando exista "una situación de urgencia o riesgo inminente para los agentes". "¿Como deberíamos actuar entonces ante la sospecha de un posible yihadista?", ha planteado, para pedir a los diputados que "no pongan en peligro" la integridad física de los efectivos policiales.

También se ha quejado de que la reforma abogue por suprimir el uso no autorizado de imágenes de autoridades o miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que puedan poner la seguridad de los agentes. "¿Qué significa que se ponga en peligro la seguridad de los agentes o sus familias? --se ha preguntado--. Es intolerable. Tenemos derecho a que los poderes públicos nos protejan".

Entre otras modificaciones, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil también cuestiona que se quiera eliminar la impunibilidad de la incitación a la comisión de actos obscenos, suprimir la perturbación grave ante el Congreso y Senado, así como las asambleas legislativas autonómicas, eliminar la sanción por la ocupación de la vía pública para la venta no autorizada o suprimir el ilícito administrativo ante las manifestaciones espontáneas "siempre que no perturben la seguridad ciudadana o la hagan de manera poco relevante".

NO SE PUEDE "DIFICULTAR" EL TRABAJO POLICIAL

Montes Robles, invitado al Congreso por el PP, ha destacado que el trabajo policial en la actualidad "no es el mismo" que hace 20 años, "cuando la mera presencia de agentes uniformados contribuía a resolver el conflicto". "Ahora es mucho más complicado", ha advertido.

Por ello, ha apuntado que una reforma de este "calado" debería exigir "una concienciación mayor" y una valoración de todas y cada una de las modificaciones que se tienen que acometer porque, según ha insistido, en caso de aprobarse el texto planteado por el PNV se aumentará la inseguridad jurídica y personal de los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

"No pongamos en riesgo la seguridad de los guardias civiles y los policías. Escúchennos y cuenten con nosotros en algo tan importante, con lo que incluso no podemos jugar la vida", ha enfatizado Montes Robles, apuntando que "no se puede dificultar", como dice que hace la propuesta de los nacionalistas vascos, el trabajo policial porque de esta forma no sólo se pone en riesgo a los agentes policiales sino a "todos".