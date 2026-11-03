Operación internacional con 17 detenidos por explotación sexual infantil tras localizar a un pedófilo en Zaragoza

Archivo - Un agente de la Policía ante el ordenador. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha participado en una operación internacional que se ha saldado con 17 detenidos, tres de ellos en España, en una investigación que se inició en 2024 tras la identificación de una persona en Zaragoza que distribuía material pedófilo a través de plataformas digitales.

Además de los tres detenidos en España, la operación ha dejado cuatro arrestados en Brasil, tres en Perú, dos en en Argentina, dos en Colombia, así como uno en Bolivia, Guatemala y República Dominicana, según ha detallado la Policía Nacional.

En España las detenciones se han llevado a cabo en Barcelona, Toledo y Zaragoza. Los agentes han intervenido 19 teléfonos móviles, cuatro ordenadores, cuatro discos duros y USB.

Uno de los detenidos utilizaba a miembros menores de su familia para producir el contenido sexual, mediante la grabación de vídeos y la toma de fotografías. Fue en 2024, cuando la difusión de este "contenido ilícito" a través de plataformas de mensajería instantánea inició la investigación de los agentes.

Cuando los investigadores tuvieron conocimiento de estos hechos, practicaron una entrada y registro de su domicilio donde intervinieron diversos dispositivos electrónicos, así como otra en Toledo a otro individuo presuntamente relacionado con la distribución.

En ese sentido, fue el análisis de estos equipos el que evidenció que el presunto criminal utilizaba a víctimas menores de su propio entorno familiar. También que el segundo investigado habría ofrecido cantidades de dinero a cambio de mantener relaciones sexuales con una menor de edad del entorno familiar del primer detenido.

A través de sus pesquisas, la Policía Nacional descubrió a varios usuarios ubicados en distintos países que se dedicaban al intercambio y distribución de material pornográfico de menores de edad, un contenido con el que posteriormente se lucraban.

Los investigados están acusados de producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, exhibicionismo, prostitución de menores y 'childgrooming', cometidos tanto en el entorno familiar de las víctimas como por plataformas digitales. En el operativo han participado autoridades de 15 países bajo la coordinación de Ameripol.

La Policía Nacional ha recordado a los usuarios de Internet, y de cualquier red social, la importancia de no compartir o almacenar este tipo de imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito. Es posible denunciar el contenido ilegal a través del correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es