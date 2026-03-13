Oposición y socios piden que Sánchez y Montero aclaren al Congreso cómo paliarán los efectos de la guerra de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una sesión de control al Gobierno. Archivo. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP y socios parlamentarios del Gobierno quieren que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aclaren el próximo miércoles en el Pleno del Congreso qué medidas piensan poner en marcha para paliar los efectos de la guerra de Oriente Próximo.

Esta será la primera sesión de control al Gobierno tras el estallido del conflicto desatado en la región después de que, el pasado 28 de febrero, en una acción conjunta Israel y Estados Unidos bombardearan Irán.

En este contexto, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, aprovechará que le toca interrogar a Sánchez para intentar que el presidente le concrete cómo prevé afrontar la crisis geopolítica actual y las consecuencias económico-sociales derivadas de la misma.

"¿Quién pagará esta vez las consecuencias de la guerra ilegal en Irán y Oriente Medio?", reza textualmente la pregunta que ha registrado el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, para la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda.

Aunque los 'populares' no han registrado ninguna cuestión sobre las medidas que se van a activar ante los efectos económicos de la guerra, podrán sacar el asunto durante el turno de preguntas de su líder, Alberto Núñez Feijóo, a Sánchez o de otros dirigentes 'populares' a los ministros.

Por ejemplo, la portavoz del PP, Ester Muñoz, podría preguntar al respecto a Montero a la que, por lo pronto, la requieren para que explique si el Gobierno conoce "los problemas reales de los españoles" y su compañero Elías Bendodo, aspira a que la vicepresidenta confiese si cree que su ministerio actúa de manera "diligente".

INTERPELACIONES DE PP Y JUNTS

Lo que sí ha presentado el PP es una interpelación a Montero para que detalle cómo piensa atajar el Ejecutivo los perjuicios que la escalada de la contienda puede acarrear para las "familias y empresas españolas".

Tras ese debate de media hora con la vicepresidenta primera, los 'populares' registrarán una moción que se someterá a votación la semana siguiente y que pueden utilizar para forzar a la Cámara a pronunciarse sobre algunas de las medidas que los de Feijóo han puesto sobre la mesa, entre las que destacan la supresión o las bajadas de impuestos.

Y también Junts quiere interpelar a Montero "sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora", lo que le dará derecho a registrar su propia moción para la sesión plenaria previa a la Semana Santa.