El opositor José Daniel Ferrer ve al Gobierno "cómplice" del castrismo y pide a la UE ponerse ya del lado de los cubanos

Archivo - El opositor cubano José Daniel Ferrer - UNPACU - Archivo

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El opositor cubano José Daniel Ferrer ha denunciado que el Gobierno español es "cómplice" del castrismo y que la UE ha mantenido hasta el momento una postura "tibia" respecto a Cuba, si bien ha considerado que aún están a tiempo de cambiar ahora que "el fin de la tiranía se avizora" para situarse del lado del pueblo cubano no solo porque es lo correcto desde el punto de vista moral sino también para poder preservar los intereses económicos que tiene en la isla.

La postura del Gobierno español, al igual que la del PSOE y la del presidente, Pedro Sánchez, "es cómplice" con el régimen castrista, ha sostenido Ferrer en una entrevista con Europa Press en el marco de la gira que está realizando por varios países europeos y que ha incluido España, mientras que "la de la UE, por culpa del Gobierno español, es demasiado tibia y ambigua".

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y antiguo preso político --fue uno de los 75 detenidos durante la Primavera Negra de 2003 y excarcelado por última vez en octubre de 2025, partiendo entonces al exilio en Miami-- ha explicado que "por dignidad" no pidió reunirse ni con el Gobierno ni con el PSOE durante su paso por España pero sí se vio tanto con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con el de Vox, Santiago Abascal, además de otros dirigentes de ambos partidos.

"Pedro Sánchez y la izquierda española pasan por alto el terrible drama que vive el pueblo de Cuba en materia de derechos humanos, de represión, de miseria extrema, mientras los altos dirigentes viven como millonarios y con todos los privilegios y someten al pueblo a la más profunda miseria", ha denunciado.

Igual que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "ha sido cómplice del régimen chavista, el Gobierno español en pleno ha sido cómplice del régimen cubano durante los últimos tiempos de una manera vergonzosa", ha sostenido el opositor cubano, que lo ha atribuido a "una combinación de identidad ideológica y de intereses económicos".

EUROPA DEBE APOYAR A CUBA ANTES DE QUE CAIGA EL RÉGIMEN

A juicio del líder de la UNPACU, teniendo en cuenta la "tragedia" que vive actualmente la población en Cuba, y en particular los presos políticos y que "el fin de la dictadura se avizora, se siente en el ambiente", "no sería bueno ni para los cubanos ni para Europa" que cuando ese momento llegue la UE siga manteniendo una relación con el régimen "demasiado confusa" y que en la práctica beneficia al castrismo.

"Si quieren preservar sus intereses económicos en Cuba, están completamente obligados a asumir un rol honesto, un rol solidario con las víctimas de las violaciones de los Derechos Humanos, porque el fin del régimen va a ocurrir en cualquier momento", ha advertido, augurando que con toda probabilidad ocurrirá este año.

Ferrer ha prevenido que tanto España como otros países europeos que tienen intereses económicos en Cuba no solo se arriesgan "desde el punto de vista moral sino también económico" ya que "una Cuba libre y democrática que solo siente gratitud hacia Estados Unidos, obvio que no va a tener el más mínimo deseo o no va a tener mucho deseo de tener de socios comerciales a aquellos que fueron cómplices de la tiranía".

Por eso, ha hecho un llamamiento, "con todo el respeto", tanto a España como a la UE a que "rectifiquen su postura hacia Cuba, que se pongan de parte del sufrido y oprimido, y que sancionen, condenen al régimen castrocomunista, de la misma manera que han hecho con el régimen chavista y con el régimen sandinista", en referencia a las sanciones europeas contra los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua.

"No tienen otra opción ahora ni desde el punto de vista moral", ha dicho Ferrer, que ha considerado "seria y grave la postura que han tenido últimamente", ni desde el punto de vista económico, ya que "están arriesgando los intereses que les quedan en Cuba".