Organizaciones policiales se suman a Dignidad y Justicia para rechazar que ETA salga de la lista terrorista de la UE

Archivo - El presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, interviene en el acto de Entrega de las Medallas a la "Dignidad y Justicia", en la Escuela de Guerra del Ejército, a 10 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Diversas organizaciones policiales se han sumado a la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) para rechazar de forma "firme y unánime" cualquier iniciativa que pretenda retirar a ETA del listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea, una posibilidad que ha suscitado también el rechazo de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

En un comunicado conjunto, recogido por Europa Press, los firmantes han expresado su "oposición rotunda" a una eventual exclusión de ETA de la lista comunitaria, subrayando que la organización terrorista "no ha mostrado arrepentimiento alguno por los crímenes cometidos", que ninguno de sus miembros ha pedido perdón a las víctimas y que no ha colaborado con la justicia para esclarecer los 376 asesinatos que, según han recordado, continúan sin resolverse.

Las organizaciones policiales han recalcado que no ha existido "verdad, justicia ni reparación" y han recordado que durante años defender la ley y la libertad supuso soportar el rechazo y el "silencio cómplice" de una parte de la sociedad, un coste personal y familiar que, según han destacado, muchos asumieron para proteger a los perseguidos y cumplir con su deber.

Esta postura, suscrita por los sindicatos de la Policía SUP, Jupol, UFP y SPP, así como AUGC, Jucil, Asesgc o Aprogc en el caso de asociaciones de la Guardia Civil, se suma a la expresada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

En este contexto, AVT pidió el lunes al Gobierno que aclare si no se va a renovar la presencia de ETA en la lista de organizaciones terroristas de la UE y si esta decisión podría haberse ofrecido a EH Bildu "como contrapartida o gesto" a cambio de su apoyo parlamentario.

Ante esto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que "no tiene información ni indicación ninguna" de que el Gobierno se disponga a sacar a ETA del listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea.