Ortuzar (PNV) aconseja a los soberanistas catalanes que establezcan "pasarelas de diálogo" con Sánchez

Cree que hay que "desdramatizar" que se celebre Consejo de Ministros en Barcelona y espera que salgan "cosas favorables a Cataluña"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha aconsejado a los soberanistas catalanes que establezcan "pasarelas de diálogo" con el Gobierno de Pedro Sánchez porque "lo que viene es mucho peor", en alusión a la derecha española. Además, cree que hay que "desdramatizar" que se celebre Consejo de Ministros en Barcelona y espera de este encuentro salgan "cosas favorables a Cataluña".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar, a preguntas de si es una buena idea celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona, ha respondido que depende de "cuál sea la motivación". "Si es para dar la sensación de que es el 'primer gesto de la reconquista', es un error, pero si es para llevar un mensaje de conciliación y dar un gesto de normalidad, que luego venga acompañado de otras medidas, sería bueno", ha indicado.

A su juicio, "hay que desdramatizar" el desarrollo de este encuentro en la ciudad condal. En todo caso, ha apuntado que "no tiene que ser un hecho aislado, y para demostrar que está en la buena dirección, tiene que venir acompañado" de otros hechos.

"Ojalá en ese propio Consejo de Ministros se aprueben cosas que sean favorables a Cataluña. Ésa va a ser la mejor manera de que las instituciones estatales se vuelvan a relegitimar y la ciudadanía catalana vea con otros ojos diferentes a estos quince años en los que solo lleva recibiendo sopapos", ha indicado.

Tras asegurar que él no citaría Eslovenia como "ejemplo de proceso independentista", como ha hecho Joaquim Torra, ha señalado que no sabe si fue "afortunada o no" la alusión del president al caso esloveno, en el que hubo una guerra.

"Cuando ha habido un muerto, las cosas hay que matizarlas muchísimo. Cuando en medio ha habido una confrontación con pérdida de vidas humanas, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, pero da igual porque, cuando citamos la vía escocesa, se nos dice que tampoco vale, y en la escocesa nunca ha habido violencia. Y cuando citamos la vía canadiense, se nos dice que está muy lejos", ha manifestado.

Por ello, considera que siempre hay un 'pero' para cualquier vía que propongan los que creen que "hace falta otro modelo territorial y dar la voz a las sociedades nacionales vasca, catalana, etc".

PSOE

Andoni Ortuzar cree que, en el ámbito estatal, "se vive en una contradicción política permanente". "Pedro Sánchez depende, para los votos, para sacar adelante cualquier política, de los partidos soberanistas catalanes, pero, como tiene una situación política en el territorio común español, después de las elecciones andaluzas, muy convulsa y que, aparentemente, ha girado a la derecha, parece que, para salvaguardar sus votos o para tener expectativas de crecimiento, tiene que zumbar, que ser duro con los que son los únicos que le pueden dar la mayoría".

A su juicio, para los partidos soberanistas catalanes, "cualquier alternativa de Sánchez va a ser muchísimo peor", pero "parece que están condenados a una tensión, a un pulso permanente con quien esté en La Moncloa".

Por ello, cree que "unos y otros tienen que virar la posición política". Tras señalar que él no tiene que decir a los partidos catalanes que "ayuden a aprobar los Presupuestos", les ha emplazado a "mirarse en el espejo de la realidad".

"Ellos son conscientes, pero no es fácil en Cataluña hacer política con dirigentes encarcelados, con gente en huelga de hambre, con una emotividad política a flor de piel, con una ebullición, con un sentimiento de que no van a ir bien las cosas, de que nos van a volver a engañar", ha dicho.

No obstante, cree que se tienen que "sobreponer", y también ha pedido a Pedro Sánchez que haga "menos discursos y más propuestas". "También a los partidos soberanistas catalanes les podemos pedir, les podemos aconsejar, que establezcan pasarelas de diálogo con lo que ahora hay en Madrid, porque es que lo que puede venir es peor, es así, en Andalucía se ha visto", ha avisado.

A su juicio, con lo ocurrido en la Comunidad Andaluza, el PSOE "no puede echar balones fuera". "A lo mejor tiene que pensar que lo ha hecho mal él, no hablar de Cataluña. Es más fácil buscar los culpables fuera que dentro de casa", ha añadido.

En este sentido, ha dicho a los socialistas que "a lo mejor tienen que ver la gestión que ha hecho el Gobierno de Andalucía en los últimos años" porque "no es que haya subido la derecha, es que el electorado socialista, progresista, de izquierda, se ha quedado en casa".

"Si hubiera habido una afluencia normal de gente de izquierdas a las votaciones, no estaríamos hablando ahora de la relevancia de VOX, ni estaríamos hablando ahora de la mayoría del vuelco de la alternativa de la derecha en Andalucía. Estaríamos hablando de las dificultades de un PSOE para conformar Gobierno con unos u otros, pero es que esa es la realidad, es que no han llegado al límite, al suelo electoral que ha tenido siempre", ha concluido.