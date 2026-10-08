Óscar López acusa a Feijóo de "engordar a la ultraderecha" tras años de "imitar el discurso de Vox"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el acto de clausura del IV Consejo Asesor Internacional de la Inteligencia Artificial, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado al presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo de haber "engordado a la ultraderecha" a base de "imitar el discurso de Vox".

López ha sostenido, en declaraciones a los medios durante el IV Consejo Asesor Internacional de la IA, que el líder del PP cometió un error al "imitar, copiar y empequeñecerse" con las posiciones de Vox, asegurando que la crispación y los insultos mantenidos durante este tiempo no han fortalecido al PP, sino que han servido para "engordar a la ultraderecha" en el país.

Así, el titular de Función Pública ha señalado que "es un poco tarde" para rectificar y ha criticado la falta de empatía mostrada frente a la muerte de Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda digna, censurando que la formación de la oposición no haya hecho "ni minutos de silencio".

GOBIERNO PLENAMENTE VIGENTE

Por otro lado, López ha remarcado que el Gobierno no se encuentra en funciones, sino "plenamente vigente", y ha garantizado que continuará trabajando y aprobando medidas "hasta el último día" de mandato.

En esta línea, ha precisado que todas las iniciativas que dependan directamente del Gabinete serán aprobadas y que, para aquellas materias que requieran validación parlamentaria, se recurrirá a la Diputación Permanente, citando como ejemplo el decreto de vivienda.

"Todo lo que se pueda aprobar en el gobierno, por parte del gobierno se aprobará, si alguna cosa requiriera de aprobación parlamentaria, para eso está la diputación permanente", ha zanjado.