Óscar López asegura que el PP está "borracho de poder" en Madrid y cree que en la capital hay "una mayoría progresista"

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado que el Partido Popular está "borracho de poder y de soberbia" en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, aunque se ha mostrado confiado con que hay "una mayoría progresista" que podría relegar a los 'populares' de Sol y de Cibeles.

"Han perdido el pie, han dejado de comprender. Yo creo que borrachos de poder, borrachos de soberbia, han perdido la conexión con la calle madrileña", ha criticado el ministro socialista en una entrevista en el pódcast 'Círculo Independiente', que ha recogido Europa Press, al ser preguntado por las críticas del PP de Madrid a las manifestaciones a favor de Palestina de las últimas semanas.

López ha defendido esas protestas frente a los "insultos" del PP, y ha asegurado que "Madrid es un pueblo amante de la paz" y que en la capital "hay una mayoría que rechaza el genocidio", que "ama la sanidad pública", defiende la educación o incluso que cree que "las barbaridades de Ayuso" no tienen "ni pies ni cabeza".

Ha recordado que de las últimas seis elecciones que ha habido en Madrid, "en tres ocasiones tenía que haber gobernado la izquierda", como con la mayoría de Rafa Simancas en 2004, "pero pasó lo que pasó"; o tras la victoria de Ángel Gabilondo en 2019, que "fue el más votado" pero "Ciudadanos le dio el gobierno a la señora Ayuso".

No obstante, en su opinión, esa "mayoría progresista" ha sido "convenientemente desmovilizada" con una "estrategia de antipolítica" que se ha basado en financiar "medios y pseudomedios" o influyendo en la televisión pública regional, Telemadrid.

"Yo estoy convencido de que esa mayoría tiene que comprender, tiene que entender, tenemos que llegar a ellos, es nuestra responsabilidad", ha evaluado, asegurando que lo que les hace falta ver es que frente a Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez Almeida "hay una alternativa" de gobierno. "Ese es nuestro trabajo", ha indicado el dirigente madrileño.