Óscar López descarta que haya nuevos matices del Gobierno sobre Zapatero, del que recalca que es un "referente ético"

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante una visita al puesto de mando avanzado para centralizar las labores de extinción del incendio forestal de la sierra oeste, a 26 de julio de 2026, en Navalcarnero, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha descartado hoy que haya algún matiz por parte del Gobierno en su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, después de que Pedro Sánchez dijera que él no es su portavoz y afirmar que ya se verá en qué deriva el procedimiento judicial. Para el también candidato a presidir la Comunidad de Madrid, el expresidente es un "referente ético" y no ve ni un solo elemento para desconfiar de su honorabilidad.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Óscar López ha precisado al ser preguntado sobre este extremo: "No, yo creo que la justicia tiene que actuar y desde luego no hay nuevo matiz porque no hay ninguna información nueva".

A este respecto, ha explicado que lo que hay son "versiones de parte" por que se está en un procedimiento judicial y una parte da una versión y hay otra versión que es la de Zapatero.

Dicho esto, ha reiterado su confianza en el expresidente al que conoce desde hace 26 años y con el que ha tenido la oportunidad de trabajar.

"Jamás he visto nada que me lleve a sospechar nada, al revés, todo lo contrario, siempre me ha parecido una persona que es un referente ético", ha alegado.

Además, y a pesar de tener la calidad de "investigado" en la Audiencia Nacional y haberse encontrado joyas por valor de más de 1,3 millones de euros en la caja fuerte de su despacho, ha insistido en que no tiene "ningún elemento, ni uno solo, para desconfiar de la honorabilidad del señor Zapatero".