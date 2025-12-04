Oscar López elude responder si el PSOE debe denunciar a Salazar a la Fiscalía: "Confío en los órganos de mi partido"

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha eludido responder hoy si el PSOE debe denunciar a Francisco Salazar, exdirigente del PSOE y exasesor de Moncloa, ante la Fiscalía por las denuncias internas contra él por acoso sexual. Ha precisado que él confía plenamente en los órganos de su partido.

Así se ha manifestado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, donde le han preguntado si el PSOE va a llevar a los tribunales o a la Fiscalía las denuncias internas contra Francisco Salazar.

Pero sí ha precisado: "Quiero ser muy claro, yo en este asunto, siempre con las víctimas". En su opinión, las denuncias que se han conocido "son muy graves" e "intolerables".

Dicho esto, ha señalado que confía "plenamente" en los órganos de su partido" por que está convencido de que van a dar una "solución adecuada a esta situación tan dolorosa".

En este sentido, ha recordado que en el PSOE tienen un protocolo y en su partido, ha precisado, "no se hace como en el PP, donde un consejero tiene una denuncia en el juzgado y cuatro meses después le siguen aplaudiendo". "Pero aquí no, aquí se actúa", ha remachado a pesar del malestar que ha generado el hecho de que la denuncia haya estado meses parada.

Precisamente esta mañana, la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha pedido "perdón" y "disculpas" a las mujeres que denunciaron el comportamiento del exasesor de Pedro Sánchez y "que no hayan sentido que se les había atendido". Según Bernabé han detectado un "fallo" en el canal anónimo de denuncias, al que se ha puesto solución.

"No tuvieron una comunicación en el ámbito de un canal anónimo que generaba una complicación a la que no se había enfrentado el partido", ha indicado Bernabé en declaraciones a los medios en el minuto de silencio convocado ante la Delegación del Gobierno en Valencia para condenar el último crimen machista en Alicante. Bernabé ha señalado que se ha "detectado el fallo" y han puesto solución.

Pilar Bernabé convocó ayer por la noche una reunión telemática con las responsables de este área de las distintas federaciones socialistas en la que abordaron las denuncias contra el exdirigente Francisco Salazar.

La reunión se produjo la semana en la que se ha reactivado el caso contra Salazar, que se apartó de la primera línea política el pasado mes de julio tras la publicación de varios testimonios de mujeres a su cargo que denunciaron situaciones de acoso.

De hecho, el PSOE revocó a última hora el nombramiento de Francisco Salazar, que iba a formar parte del equipo de la Secretaría de Organización tras la entrada en prisión de Santos Cerdán.

La publicación del testimonio anónimo de dos mujeres que trabajaban en su equipo en Moncloa y relataban comportamientos inadecuados provocó que diera un paso a un lado y su designación no se hiciera efectiva.