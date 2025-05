Óscar López exige a Ayuso el cese de excapitán de la UCO Juan Vicente Bonilla "por fantasear con la muerte" Sánchez

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha exigido el cese de Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud y ex capitán de la UCO, por sus comentarios fantaseando con la muerte del presidente del Gobierno.

"Yo no quiero que ningún día tengamos que lamentar nada. Por eso, voy a ser muy claro, y lo digo con mucha serenidad, con mucha tranquilidad. Le exijo a Ayuso que cese inmediatamente al cargo público que tiene y que fantasea con la muerte del presidente del Gobierno. Se acabó", ha subrayado López durante el Foro Municipalismo Valiente en Madrid, celebrado este sábado por el PSOE de Madrid.

"No puede ser que un cargo público que cobra 60.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del Gobierno. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir?", ha advertido.

El líder socialista madrileño ha denunciado también la campaña constante de odio y crispación promovida por la derecha y la ultraderecha.

"Están yendo demasiado lejos. No solo la ultraderecha, también la derecha de este país, también Feijóo y Ayuso. Están yendo demasiado lejos en la campaña de acoso, de derribo, de fango, de insultos, de mentiras y de odio. Un odio que solo tiene una intención: ocultar su mediocridad, ocultar su incompetencia, ocultar la gestión que no hace Ayuso en Madrid, ocultar que Feijóo no llega".

Finalmente, López ha hecho un llamamiento a la mayoría democrática del país: "A todos los que aman la democracia, bien claro: basta ya. Basta ya de esta campaña de odio que nos está envenenando".