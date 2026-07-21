Óscar López tacha de "lamentable" la agresión en Pamplona en la final del Mundial y critica el "auge" del "extremismo"

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Óscar López, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha tachado de "lamentables" las imágenes de un grupo agrediendo a otro en Pamplona durante la final del Mundial el pasado domingo entre España y Argentina, y ha señalado al auge del "extremismo ultra" que no representa a la "España del siglo XXI".

"No es esa la imagen de un país que es una de las democracias más avanzadas del mundo" y que "está siendo admirado en todo el mundo" por sus "valores", por "defender la paz", por estar a la vanguardia de "la lucha contra el cambio climático" y el "más avanzado en derechos sociales", ha reivindicado López en una entrevista en 'Malas Lenguas' de TVE, recogida por Europa Press.

El también líder de los socialistas en la Comunidad de Madrid ha presupuesto que la agresión se debió a "razones políticas" y ha rechazado el "extremismo", "sea del signo que sea" porque "no representa" a España.

Y ha criticado la "complicidad" "de mucha gente", "no solamente en la política, también en el periodismo", que, según su percepción, "están blanqueando, normalizando y resignificando" comportamientos "que son del pasado" y representan "muy mal a un país" que ha descrito como "abierto y tolerante".