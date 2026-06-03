Óscar López transmite "tranquilidad absoluta" ante el caso Leire Díez y cree que "todo se va a esclarecer"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene durante el acto del 120 aniversario de Juventudes Socialistas de España, a 29 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministerio para la Transición Digital y Función Pública, Óscar López, ha trasmitido este miércoles "tranquilidad absoluta" respecto al 'caso Leire Díez' puesto que cree que "todo se va a esclarecer" y avisa de que el PSOE "cuando ha tenido que actuar, ha actuado".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto de inauguración 'South Summit Madrid 2026' en las que ha dicho que desde el PSOE no se va a permitir que ni que "se mezcle todo" ni que se haga un "totum revolutum", lo cual ha considerado que están haciendo el PP y Vox para tratar de debilitar al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

De este modo ha respondido a las preguntas sobre la exmilitante socialista Leire Díez y la relación con el partido; sobre la cual el PSOE ya ha reconocido que pagó 44.856 euros a Díez por sus servicios de asesoría de comunicación en el partido en Cantabria entre 2015 y 2017.

Dicho esto, ha defendido a su formación, asegurando que el PSOE "siempre que ha tenido que actuar, ha actuado", aunque ha deslizado que él "no daría por buenas muchas informaciones", en alusión a las decenas de reuniones que se supone que mantuvieron el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y la exmilitante imputada