Otegi aplaude que Sánchez se comprometiera a abrir un debate sobre modelo territorial: "Este es el camino"

BILBAO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha reivindicado la reunión oficial que mantuvieron representantes de su formación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaudiendo que se comprometiera a abrir un debate sobre el modelo territorial. "Este es el camino", ha celebrado.

Según ha apuntado, EH Bildu habla con el PSOE, "como con todo el mundo", pero "hay una especie de política convencional" que se basa en decir que ellos han conseguido más que otros. "Nosotros hemos conseguido una cosa que para nosotros ha sido fundamental, y es que hemos contribuido a armar un bloque que ha parado a la derecha. Luego, habrá una dinámica parlamentaria en la que alcancemos acuerdos", ha añadido.

Tras precisar que él no mantiene reuniones presenciales con el PSOE, ha afirmado que sí las mantienen otros dirigentes de su formación, como Mertxe Aizpurua, Gorka Elejabarrieta y Oskar Matute. "Estos últimos días seguro que ha habido y esta semana seguro que habrá", ha apuntado.

En su opinión, "todo el mundo debería ser consciente de que se ha articulado un bloque heterogéneo, que sostiene una investidura de momento", que espera que "sostenga toda una legislatura", pero desde la premisa de "parar a los Milei de turno".

En este sentido, ha recordado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), "ha hecho una apuesta por Milei", que "ponen en duda que existió la dictadura argentina con miles de desaparecidos que eran lanzados al mar, y que hablan en nombre de la libertad".

"Primero, hay ser conscientes del momento histórico y cuál es la contradicción flagrante y clara que existe en el planeta sobre un modelo autoritario y un modelo más o menos democrático. En segundo lugar, ese bloque tiene que ser consciente de que tiene que ir hacia un modelo de democratización del Estado, desde sus estructuras, porque estamos viendo ahora que existen estructuras en el Estado llamando al golpe de estado, en medios judiciales, en sectores mediáticos, sectores policiales, y sectores políticos y militares", ha subrayado.

A su entender, esto ha ocurrido "porque no hubo ruptura con el franquismo". "En tercer lugar, hay que poner encima la mesa el debate de la plurinacionalidad. Este es un debate inconcluso, que no se abordó como debería haber sido abordado durante la transición, ahora toca abrir este debate, el de que España tiene que aceptar que es un Estado plurinacional y que los vascos somos una nación entre otras naciones del Estado", ha manifestado.

Arnaldo Otegi ha emplazado a abordarlo "con mucha prudencia, entendiendo los límites de todo el mundo", porque este "debate suscita pasiones, levanta emociones encontradas". "Nosotros que somos independentistas también queremos hacer un ejercicio de responsabilidad en esta coyuntura histórica", ha asegurado.

En todo caso, ha insistido en que EH Bildu defenderá "la condición nacional de Euskal Herria y los derechos nacionales de este país, junto con los derechos sociales".

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha pedido "mucha responsabilidad" al "bloque que ha parado a la derecha" en el Estado español para forjar acuerdos para toda la legislatura, con el objetivo principal de frenar el acceso al poder de "los Milei", porque "es algo que puede pasar" con Vox, al que se ha "ligado" el PP.

Tras asegurar que no se trata de "dar cheques en blanco" al Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho que se debe actuar con "responsabilidad" y dejar al margen "frivolidades", teniendo en cuenta que el bloque que sostiene la investidura es "heterogéneo", y que se debe avanzar hacia un "Estado plurinacional" mediante un debate desde "la prudencia" y "entendiendo los límites de todo el mundo".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha mostrado su preocupación por la victoria en las elecciones argentinas del candidato del ultraderechista Javier Milei, aunque ha considerado que solo pasa en Argentina que se presente como candidato al ministro de Economía con una inflación "galopante", en referencia a su oponente, el peronista Sergio Massa.

"Me parece muy peligroso porque Milei encarna todas las posiciones de eso que hemos denominado el bloque reaccionario, el bloque autoritario. En el mundo ahora mismo se está jugando una partida fundamental, que es si el autoritarismo accede al gobierno y al poder o no, y también se ha jugado eso en las elecciones del Estado español", ha indicado.

A su juicio, "la izquierda también tiene sus responsabilidades en esta situación", que tiene que "leer bien que existe miedo entre la gente, que la gente percibe que existe un desorden cada vez mayor en las relaciones internacionales, en la economía, en la estabilidad de la vida de la gente, en la precariedad, y busca seguridades".

"Si la izquierda no les da estas seguridades, al final acaba apareciendo un tipo que habla con su gato muerto a través de un medio y se lleva 11 millones de votos (Milei). Esto es realmente muy preocupante", ha remarcado.

El líder de EH Bildu ha advertido de que esto mismo "podría haber ocurrido en el Estado español si Vox accede al Gobierno". Por ello, ha recordado que la formación que lidera fue "la única" que, en elecciones generales y después, "transmitió a la gente cierta certeza y seguridad" de que había que "parar a los neofascistas, neofalangistas y autoritarios en el Estado".

"Nosotros vamos a cumplir ese mandato democrático de las urnas. Vamos a intentar ser la voz de gente que ha votado al PSE-EE, al PSN, a Geroa Bai, a Sumar, a EH Bildu, al PNV y a todo el mundo, porque, por encima de cualquier otro tipo de consideración, la gente ha planteado con claridad es que a estos hay que pararlos. Pararles es beneficiar a las mujeres, a los trabajadores, a naciones como la vasca", ha considerado.

A su juicio, ahora toca hacer lo que él denomina 'orfebrería política', para lo que reclama "tener poca superficialidad, poca frivolidad y consciencia de que esto de Milei también puede pasar en el Estado".

"Frente a esto, no hay más prioridad que pararles, porque nos retrotraerán a 40 años atrás. Entonces sería exigible que quienes hemos votado la investidura de Sánchez tengamos la responsabilidad de decirle a la gente que, por encima de otras consideraciones, hay una principal que es esta, lo cual no quiere decir que tú des un cheque en blanco a ningún gobierno, que tú no seas ambicioso y exigente, pero, por encima de todo, mucha prudencia y mucha responsabilidad" ha manifestado.



"SUBLEVACIÓN"

Respecto a las concentraciones frente a la sede del PSOE de Ferraz, ha considerado que se está ante "la sublevación de los sectores que quieren mantener el régimen de privilegio que les supuso el régimen del 78".

Se trata, según ha dicho, de "los sectores que creen que lo que quedó atado y bien atado se está empezando a desatar". "Nosotros pensamos que ese tiene que ser el camino, y se comprueba que la naturaleza democrática de estos sectores es, cuanto menos, bastante dudosa. Ver al PP ligado a estos sectores, nos da un poco la idea de cuál es la naturaleza de estos sectores", ha indicado.

Otegi ha aprovechado la ocasión para arremeter contra el PNV y el PSE-EE, al apuntar que es "con gente que se está manifestando" estos días con los que "han conseguido la Diputación de Gipuzkoa, la Alcaldía de Vitoria y el Ayuntamiento de Durango".

"Estos son los de siempre, los herederos de quienes estuvieron 40 años (del Franquismo). Y no son unos más democráticos que otros, porque frente a los derechos nacionales vascos o los derechos de las mujeres y los trabajadores, son exactamente lo mismo", ha concluido.