Otegi cree que en un año se podría sustanciar un nuevo estatus que "respete la condición nacional" de Euskadi

Defiende "el gradualismo" para lograr "una soberanía plena" porque no se puede conseguir "de un día para otro, ni de un golpe"

BILBAO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cree que "si hay voluntad política" se podría sustanciar un nuevo estatus para la Comunidad Autónoma Vasca que "respete su condición nacional". Además, ha insistido en defender "el gradualismo" para lograr "una soberanía plena", porque no se puede conseguir "una república vasca de un día para otro, ni de un golpe", dentro de "un proceso de carácter bilateral y pactado".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha explicado que, en su ponencia de cara al Congreso, EH Bildu aboga "por un proceso gradual de ir recuperando soberanía y de ir aplicando políticas públicas antineoliberales".

Tal como ha subrayado, su objetivo es "construir una república vasca", pero ha admitido que "no se va a hacer de un día para otro, ni de un golpe". "Nosotros creemos que nos estamos acercando a un escenario, sin prisas, de soberanía plena. La mayoría del país en estos momentos entiende que sin soberanía no es posible aplicar políticas públicas alternativas", ha manifestado.

Arnaldo Otegi ha asegurado que han rehuído en su documento hablar de conceptos de "unilateralidad y bilateralidad" a la hora de emprender una vía para lograr sus objetivos porque, en este mundo "cambiante", no se sabe qué puede pasar "dentro de cinco años".

"Creo que ahora vivimos un momento de una cierta bilateralidad y podrá haber momentos de unilateralidad, pero la apuesta que se hace es por un proceso de carácter bilateral y pactado. Ahora, esto necesita una condición que es evidente y es que tiene que haber dos partes que quieran hacerlo así", ha manifestado.

A su juicio, "llegado a este momento histórico en el que puede haber una oportunidad de debatir determinados temas que han sido tabú durante 40 años", como la plurinacionalidad, se deben "abordar grandes acuerdos y frentes lo más amplios posible". No obstante, cree que "sería bueno que entre abertzales también fueran capaces de sumar", en alusión al PNV.

RONDA DEL PNV

Tras señalar que ambos partidos ya se han puesto en contacto para formalizar una fecha de reunión dentro de la ronda de contactos que el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, abordará para testar la voluntad de los partidos de cara a abordar un nuevo estatus para Euskadi, ha dicho que, "más allá de las rondas formales", ambas formaciones nunca han dejado de hablar.

En su opinión, "el país no se puede permitir el lujo asiático de que no se entiendan las grandes familias que vertebran los espacios políticos ideológicos en el país". "Se trata de colaborar y de competir, porque luego tenemos, por ejemplo, en el modelo social evidentes diferencias, pero creo que en el terreno del espacio político y político-institucional debemos hacer todos un esfuerzo por alcanzar acuerdos. Yo soy optimista y creo que es posible alcanzar acuerdos", ha manifestado.

Otegi cree que en un plazo de un año se puede sustanciar este debate en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, si hay "voluntad política". En primer lugar, ha dicho que tiene que haber un acuerdo entre vascos, y este debe respetar "nuestra condición nacional".

"Tiene que ser un gran acuerdo y ahí sí tiene que haber suma en términos abertzales, pero no sólo entre abertzales, sino que eso hay que abrirlo a otros espacios, al PSE-EE, pero también a la izquierda confederal", ha indicado.

Posteriormente, ha explicado que "habría que abordar la construcción de un nuevo estatus político y llevarlo a negociar con el Gobierno del Estado".

El líder de EH Bildu ha recordado que el 70% del Parlamento vasco está integrado por partidos nacionalistas que defienden "que esto es una nación que tiene derecho a decidir". "Quienes dicen lo contrario, son minoría política, aunque no quiere decir que haya que excluirles", ha puntualizado.

Para Arnaldo Otegi, hay que ir "a este encuentro con gran ambición nacional y tratando de cerrar definitivamente un largo periodo histórico con un estatus que permita, ya no sólo ser considerados y respetados como nación, sino tener los instrumentos básicos" para hacer políticas públicas.

BILATERALIDAD

Además, ha reiterado que la relación con el Estado "tiene que ser de igual a igual o de respeto mutuo", y debe comenzar con el reconocimiento de que Euskadi "es una nación, que conlleva derechos nacionales".

También ha llamado a delimitar cuáles son las competencias vascas y cuáles no. "Las que son nuestras son nuestras, y no pueden estar al albur de lo que decida un tribunal o de lo que haga una Ley Orgánica. Creo que por ahí es por donde podemos caminar. Soy optimista y creo que vamos a alcanzar un gran acuerdo", ha añadido, para afirmar que los socialistas "tendrán que entender cuál es la sociología electoral de este país".

LA ALIANZA PNV-PSE

El coordinador general de EH Bildu ha criticado, de nuevo, la "alianza férrea" entre PNV y PSE-EE en la Comunidad Autónoma Vasca, que "además es muy jerárquica: se cierra en Vitoria y va hasta el último pueblo". "Esto ha funcionado durante mucho tiempo, pero no es algo que tenga mucho recorrido en términos estratégicos", ha explicado.

Tampoco considera que esta entente garantice estabilidad porque no tienen mayoría en las Juntas Generales de Gipuzkoa y Álava. "Luego, hay sitios donde hay mayorías aplastantemente abertzales y hay sitios donde hay mayorías que podrían ser más a la izquierda", ha reiterado.

A su juicio, la alianza PNV-PSE "neutraliza políticamente muchas de las iniciativas que unos y otros" desarrollarían, y limita "ambiciones nacionales y sociales". Aunque EH Bildu no plantea que haya ahora "un vuelco" a esa situación de un día para otro, considera que la política de alianzas "va a cambiar". "Eso se puede asegurar con absoluta certeza", ha aseverado.

El coordinador general de EH Bildu ha planteado que se aborde una "política de alianzas en la que todo el mundo gane". "Por ejemplo, el PNV entiende que si yo mañana hago una alianza con el PSE, el PNV lo pierde todo, pero es que el PSE-EE piensa exactamente lo mismo si yo hago una alianza con el PNV. ¿Se pueden hacer políticas de alianzas en las que todos ganemos?, esta es la base de la reflexión", ha añadido.

SU CONTINUIDAD

Arnaldo Otegi también se ha referido a su candidatura a la reelección al frente de la formación soberanista, y ha asegurado que, cuando decida marcharse, lo hará "con absoluta tranquilidad", y cumplirá su palabra.

"Espero y deseo no ser de esas personas a las que al final todo el mundo empuja para que se vayan. Eso sí que me obsesiona realmente. Creo que voy a tener la capacidad de decir en un momento determinado, 'hasta aquí he llegado y ocuparé otros espacios'. Yo no voy a ser un jarrón chino", ha subrayado.

Al comentario de que, si Andoni Ortuzar deja finalmente la presidencia del PNV, él sería el único veterano que estaría al frente de una formación vasca, Otegi ha respondido: "Bueno, creo que hablan de otro veterano para ocupar su espacio (en alusión a Aitor Esteban), así que tampoco creo que viene nadie a la joven guardia roja", ha concluido.