Otegi dice que el objetivo de "los que hacen pintadas" y de los que les piden que condenen es "debilitar a EH Bildu"

BILBAO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este jueves que "todo el mundo sabe" que la coalición independentista "no tiene nada que ver" con las pintadas que se vienen produciendo durante las últimas semanas contra sedes de partidos, y que "el único objetivo" tanto de "los que hacen las pintadas" como de los que les piden que condenen esos actos es "debilitar a EH Bildu".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que, "curiosamente", ese tipo de ataques a sedes de partidos políticos se producen "cuando hay elecciones", y ha destacado que EH Bildu plantea "otro tipo de vías para liberar a Euskal Herria y conformar otro tipo de sociedad".

"Todo el mundo sabe que EH Bildu no tiene nada que ver con esas pintadas. Lo que pasa aquí es que tanto los que hacen las pintadas como los que nos interpelan en torno a ellas tienen un único objetivo, que es debilitar a EH Bildu", ha insistido.

Así, ha mostrado su disconformidad con este tipo de actos, aunque ha considerado que "este tipo de cosas se suelen superlativizar, porque, si una pintada es un ataque, no sé lo que será lo que está ocurriendo en Minneapolis".

"¿Alguien piensa que a EH Bildu le parecen bien esas cosas? No. ¿Alguien piensa que nosotros estamos detrás de eso? No. ¿Alguien piensa que a mí me parece bien que llamen asesina a Idoia Mendia? No. ¿Alguien piensa que la izquierda abertzale ha sido capaz de sacar la violencia de la ecuación política para hacer una pintadas?", se ha preguntado.

Además, ha pedido que se use "la misma contundencia" para denunciar la política de dispersión con presos que se les solicita a ellos con los ataques, "porque, pasados diez años, un montón de niños de este país deben hacer la mochila para ir a ver a sus padres, mientras los presos enfermos y los de más edad continúan en prisión".

"¿Quiénes son los que nos dijeron que sin violencia todo iba a ser posible y que la dispersión se iba a terminar? ¿Son esos los mentirosos profesionales que nos interpelan? Nosotros no estamos detrás de eso", ha destacado.