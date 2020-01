Otegi insta a PNV a aprovechar el Gobierno "sustentado en el voto independentista" para defender la autodeterminación

Publicado 16/01/2020 12:38:54 CET

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha instado al PNV a aprovechar que existe un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos "sustentado por el voto independentista" para poner sobre la mesa el derecho de autodeterminación, como harán los catalanes. Además, ha denunciado que los jeltzales han renunciado en Euskadi "a liderar con ambición un proyecto futuro nacional" y Podemos al derecho a decidir.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha recordado que va a haber una mesa entre los Gobiernos de Cataluña y el central "para resolver el conflicto político en términos democráticos, con el derecho de autodeterminación y la libertad de los presos" como centro del debate, mientras en Euskadi "hay gente que está diciendo que a ver si en 2020 se llena las competencias estatutariamente reconocidas".

"Nos parece la gran distancia, que refleja el viejo esquema de hacer política del PNV, que es para nosotros obsoleto, y Cataluña refleja la nueva política, que es hablar de los problemas reales", ha dicho.

A su juicio, los jeltzales "han roto el acuerdo" que alcanzó en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco con EH Bildu sobre las bases y principios de un nuevo estatus, y ha tratado de alcanzar un consenso con Podemos y PSE-EE. "Y nos ha contado que existen grandes avances en ese acuerdo. Pues si es así, que hagan un articulado y lo sometan al debate parlamentario. Nosotros tenemos un articulado alternativo", ha recordado.

Arnaldo Otegi ha señalado que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, afirmó que su partido no podía poner en su programa electoral el pacto con EH Bildu porque iba a haber en la Cámara baja "generales de Vox y las relaciones de fuerzas era el que iba a ser".

"Pero esto ha cambiado. Ahora tenemos en Madrid un Gobierno del PSOE y Podemos, sustentado por el voto independentista, fundamentalmente de ERC, que tiene un acuerdo estratégico con nosotros. ¿Vamos a encontrar alguna vez 'un Gobierno mejor' para poder hablar de problemas estructurales?, entonces, aprovechémoslo. Lo que no tiene sentido es que ahora vayamos para atrás", ha indicado.

Por ello, cree que es momento de poner sobre la mesa, "con paciencia, sin ansiedad, el derecho de autodeterminación, que es lo que va a poner sobre la mesa Cataluña". Además, ha recordado que EH Bildu ha presentado una propuesta en la ponencia de autogobierno "que no es de ruptura independentista, es un modelo confederal, que es exactamente el mismo que defiende con diferentes 'en Comú Podem' en Cataluña".

"Si Podemos en Cataluña ha hecho eso, ¿cuál es el problema para que Podemos Euskadi no suscriba ese acuerdo?. Y si Podemos en el Estado está de acuerdo con la propuesta que hace Podem en Cataluña, tenemos que presentar un articulado de carácter confederal porque tenemos un vicepresidente del Gobierno (Pablo Iglesias) que puede ser sensible a un modelo confederal en lo territorial. No lo sabemos, pero podría ser. Entonces, vamos a aprovechar la ocasión", ha insistido.

Otegi ha manifestado que el Ejecutivo PSOE-UP está sustentado sobre una mayoría "inestable, pero no tiene alternativa de momento porque, frente a este Gobierno, está el bloque 'de la contrarreforma', que es el de las extremas derechas".