Pablo Iglesias insiste en "alejar" a Delgado del Gobierno porque Villarejo "mancha" lo que toca

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este miércoles que su formación está "ayudando" al Gobierno al advertirle de que el excomisario de Policía José Manuel Villarejo "mancha", y ha insistido en que "cuanto más lejos esté lo que ha tocado de la vida política, mejor", al ser preguntado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

De este modo, el líder morado ha mantenido su opinión de que la ministra debe alejarse de la política por su vínculo con Villarejo, pero ha evitado, al igual que este martes, usar la palabra 'dimisión'. "Insisto en que lo que toca Villarejo mancha y que cuanto más lejos esté lo que ha tocado de la vida política, mejor", ha señalado.

"He sido muy claro con lo que acabo de decir", ha manifestado al ser preguntado de nuevo sobre la petición de dimisión. Eso sí, ha defendido que "al decir que Villarejo mancha", lo que están haciendo es "ayudar" Gobierno.

"La prueba de que mancha es que nadie ha querido reconocer que conocía a Villajero, es el caso de la ministra, que ha cambiado de versión varias veces", ha apuntado Iglesias, quien ha aclarado que de momento no ha hablado en privado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle su postura al respecto.

ESPERA QUE NO AFECTE A SU RELACIÓN CON EL GOBIERNO

De hecho, Iglesias ha asegurado que espera que esta polémica no afecte a la relación de su formación con el Gobierno, porque quieren conseguir llegar a un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y "avanzar en materia fiscal, en Sanidad, Educación, Dependencia y pensiones".

En todo caso, ha insistido en que "las cloacas" que, a su juicio, representa Villarejo, son "el mayor cáncer que afecta a la calidad democrática" de España y, por ello, ha avisado de que Podemos va a trabajar "para que las cloacas sean historia".

"Sospecho que las vinculaciones de las cloacas afectan a muchos", ha apostillado, tras criticar que el PSOE se negara en su momento a permitir la comparecencia de Villarejo en la comisión de investigación sobre la supuesta utilización partidista del Ministerio del Interior en tiempos de Jorge Fernández Díaz como ministro.

"No entendemos por qué el PSOE no nos apoyó cuando solicitamos la comparecencia de Villarejo en sede parlamentaria y no entendemos que se aliara con el PP para evitar una comisión de investigación sobre supuestos delitos del anterior jefe del Estado", ha enfatizado Iglesias.