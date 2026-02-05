Paco Salazar enmarca su reunión con Alegría en el ámbito personal y dice que "siempre" ha respetado a sus compañeras

El exdirigente socialista Paco Salazar comparece durante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente socialista Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas, ha sostenido este jueves desde el Senado que "siempre" ha respetado a sus compañeras de partido, defendiendo que renunció a sus cargos únicamente por su familia, a la vez que ha enmarcado su reunión con la exministra y candidata del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, en un ámbito en el que únicamente se habló de la familia y de su próximo destino profesional.

Así se ha pronunciado Paco Salazar durante su intervención en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' al ser preguntado por el encuentro que mantuvo con Alegría hace unos meses cuando ya estaba fuera del partido.

Según ha desvelado Salazar, únicamente se preguntaron por las familias y de su futuro destino profesional: "Si lo que quiere saber es si hablamos de cuestiones de actualidad política o de la campaña electoral en Aragón, no".

Y al ser preguntado por UPN sobre las denuncias internas contra él, Salazar ha advertido al presidente de la comisión de investigación que esto no es objeto de la comisión, aunque ha precisado que "siempre" ha respetado a todas las compañeras con las que ha trabajado.

"Cuando yo me retiro o renuncio a mi responsabilidad institucional y orgánica, lo hago por una sola razón, que es mi familia. El silencio también es una respuesta", ha agregado Salazar, insistiendo en que su salida no fue pactada con el PSOE.