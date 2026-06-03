Page alerta de que el 'caso Leire Díez' puede ser "tremendo" y añade: "También hay corruptos tontos y torpes"

El presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, durante un desayuno informativo de Europa Press, en el Hotel InterContinental Madrid, a 3 de junio de 2026, en Madrid (España). - CARLOS LUJAN / EUROPA PRESS

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha alertado este miércoles de que el caso en el que se está investigando a la exmilitante socialista Leire Díez puede ser "tremendo" para el PSOE, añadiendo sobre esta persona que "también hay corruptos tontos y torpes".

En los Desayunos Informativos de Europa Press, el dirigente de Castilla-La Mancha ha insistido en pedir al PSOE que se querelle directamente contra Leire Díez "y con todos los que están manchando" el nombre de los socialistas.

Según ha dicho, también hay "corruptos tontos y torpes", y, al ser preguntado por si se refería a alguna persona, ha evitado dar nombres pero sí que ha apuntado a Leire Díez.

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