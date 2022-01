El Parlament aprueba recurrir la retirada del escaño de Juvillà (CUP) ante el Supremo

Se busca dejar sin efecto la resolución de la JEC y no retirar el acta al 'cupaire'

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlament ha aprobado este martes que la Cámara presente un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS), junto con medidas cautelares, en contra de la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el acta al diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà, por su inhabilitación por desobediencia.

La Cámara catalana ha aprobado la presentación de este recurso con los votos favorables de ERC, Junts, la CUP y los comuns, el 'no' de Vox y Cs, la abstención del PSC, mientras que el PP no ha votado porque no estaba presente en el hemiciclo.

Fuentes de la CUP han explicado que Juvillà "no ha votado" sobre la presentación del recurso y las medidas cautelares.

Este punto se ha votado al inicio de la sesión de este martes, después de que el plenario haya acordado la modificación del orden del día para introducirlo, aunque la votación se ha retrasado por un error en el recuento y la delegación de los votos que hay por las restricciones por la pandemia.

Concretamente, en la primera votación se han contabilizado 136 votos, hasta en dos ocasiones, pero solo hay 135 diputados, por lo que se ha suspendido el pleno 15 minutos, hasta que se ha resuelto: fuentes parlamentarias han explicado que "se estaban contando dos veces los votos de Vox por un error humano".

Esta petición de recurso y medidas cautelares surge de un acuerdo de la Mesa del Parlament de este lunes, en el que se pedía --con la abstención del PSC-- que el pleno decidiese sobre la presentación de este recurso, ya que la resolución de la JEC "afecta también al Parlament, a los diputados y a su actividad", han dicho otras fuentes parlamentarias.

De esta manera, el objetivo de la presentación de este recurso, junto con las cautelares, es que se deje sin efecto la resolución de la JEC y para que el TS "se pronuncie sobre el fondo de la resolución, porque tarde o temprano se acreditará que ha habido una vulneración de derechos".

DEBATE

Antes de la votación, algunos partidos han querido intervenir, y el portavoz de Cs en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha afirmado que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) "deja clarísimo" que la sentencia se debe ejecutar aunque no sea firme, y ha criticado que si el diputado afectado hubiese sido de otro partido, la Mesa no habría pedido este recurso, según él.

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha celebrado la decisión de la Mesa de llevar al pleno la presentación de este recurso porque "es necesario defenderse ante un nuevo ejercicio de arbitrariedad y ante la persecución obsesiva de la justicia española", y ha acusado a la JEC de hacer de tribunal sentenciador, en sus palabras.

La 'cupaire' Montserrat Vinyets ha asegurado que con este recurso se está defendiendo la soberanía del Parlament, ya que considera que la JEC no tiene competencia en este asunto porque es un ente administrativo: "Las incompatibilidades parlamentarias son propias del derecho parlamentario y las deben aplicar los órganos parlamentarios", ha sostenido.

La diputada Mònica Sales (Junts) ha agradecido a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por "representar dignamente" a la Cámara, y ha lamentado que la justicia quiera cambiar lo que democráticamente fue escogido por las urnas, en referencia al escaño de Juvillà.