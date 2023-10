Parlamento Vasco rechaza una iniciativa del PP que solicitaba denegar "cualquier tipo de amnistía"

La proposición no de ley recibe el apoyo de Vox, el voto en contra de PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU, y la abstención de Cs



VITORIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Vasco ha rechazado este jueves, con el voto en contra de PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU y la abstención de Ciudadanos, una proposición no de ley del PP, sólo apoyada por Vox, que pedía que la Cámara vasca rechazara "cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito".

El PP ha presentado en la Cámara una proposición no de ley sobre la posible tramitación en el Congreso de los Diputados de una ley de amnistía, con la que solicitaba "animar a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales impuestas por los partidos independentistas".

Además, pedía que el Parlamento Vasco rechazara "cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito" y subrayaba que "el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento".

Sin embargo, el texto ha sido rechazado con el voto en contra de PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU, la abstención de Cs y el único apoyo de la parlamentaria de Vox.

En el debate, el parlamentario del PP Luis Gordillo ha recordado que los populares han presentado esta iniciativa en otros parlamentos autonómicos y ha defendido que "no puede haber una amnistía, no porque la Constitución no la prohíba, sino porque para que pudiese haber una amnistía, la Constitución la tendría que recoger expresamente, cosa que no ha hecho".

Gordillo ha afirmado que "muchos dirigentes socialistas han sostenido en el pasado no solo la improcedencia, sino la propia inconstitucionalidad de una posible amnistía y han mostrado siempre su rechazo a esta medida", pero ahora han "cambiado de opinión" porque Pedro Sánchez "necesita los siete votos del partido de Puigdemont para ser investido presidente".

Para Gordillo, "es el precio político" para "el mantenimiento de Sánchez en la Presidencia" que supondrá "no sólo exculpar centenares de delitos cometidos, sino deslegitimar al Estado de Derecho y blanquear y considerar legítima la sedición que se llevó a cabo".

El parlamentario del PNV Joseba Egibar, por su parte, cree que ahora corresponde "rectificar lo que se hizo mal" con Cataluña, "reconocerlo y repararlo" porque se ha querido "criminalizar al independentismo" cuando "está claro que no existía ningún delito" y ha defendido que "un impulso político deberá derogar lo que se hizo mal, no por parte de la ciudadanía catalana, sino por parte de los poderes del Estado".

"Para mí esto es la amnistía: poner el contador a cero. Está claro que al pueblo catalán se le debe una explicación y también a la ciudadanía que ha sido perjudicada; a parte de una reparación creo que también se le debe una petición de perdón", ha señalado, antes de insistir en que "el Estado debe asumir su responsabilidad y dejar decidir su futuro a la ciudadanía catalana".

El parlamentario de EH Bildu Arkaitz Rodríguez también ha defendido que la ley de amnistía que se debate "es un intento de encauzar política y jurídicamente algo que nunca debió ocurrir" porque "el Estado nunca debió criminalizar, ni perseguir policial, judicial o penalmente, reivindicaciones y actuaciones absolutamente legítimas y pacíficas". "Nunca debió imputarse, detener o encarcelar a nadie por el mero hecho de poner urnas y por supuesto, nunca se debió golpear a nadie por el mero hecho de querer votar", ha insistido.

Para Rodríguez, esta es una medida "útil porque permite abrir el paso a una solución política, pacífica y democrática del conflicto" y aunque cree que la amnistía es una medida "necesaria", no la considera "suficiente" porque "el conflicto tiene su causa en la negativa del Estado español a reconocer su carácter plurinacional y en la negativa a respetar los derechos nacionales de los pueblos vasco, catalán y gallego". "Señores del PP, ustedes son los mayores amnistiadores del régimen del 78 y además son los mayores amnistiados del régimen del 78", ha acusado.

El parlamentario del PSE Txarli Prieto ha considerado "grave" que el PP intente "crear división y confrontación entre la ciudadanía, en las instituciones, en los poderes del Estado", y ha acusado a los populares de "mentir y deformar la realidad, especular para generar sensación de agobio y frustración entre la ciudadanía, para sacar réditos políticos y con el interés de no hacerse responsables ante su electorado de sus sonados fracasos en elecciones y en investidura; para desviar la atención de su infame alianza con la extrema derecha", y ha mostrado su "preocupación" por la "extrema derechización del PP".

"¿Me puede explicar qué dice la exposición de motivos de la futura ley de amnistía que nos ha traído aquí a debate?; ¿me puede explicar algo de su articulado?; ¿cuál de sus disposiciones altera tanto a su partido? No se preocupe, son preguntas retóricas. Jamás se me ocurriría preguntar a un profesor que me explique un suceso que no ha sucedido, que no sabemos si sucederá y que si sucediera desconocemos su alcance", ha cuestionado a Gordillo.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto ha criticado que el PP ha planteado "en cada rincón del Estado" una proposición no de ley "preventiva", que aborda una cuestión cuando "no existe en estos momentos una propuesta concreta de amnistía" y ha recordado al PP que "el trámite del indulto corresponde al Poder Ejecutivo y el trámite de la amnistía al Poder Legislativo".

"Además de confundir elementos concretos en términos jurídicos, son ustedes con su iniciativa bastante hipócritas porque desde el año 96 han tenido lugar en este país, en este Estado, cuatro amnistías fiscales promovidas por el Partido Popular", ha señalado antes de afirmar que no cree que haya "elementos jurídicos que justifiquen apoyar su iniciativa".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha acusado al PSOE de "usar toda su artillería para construir un relato a medida, para no figurar como un partido dirigido por un presidente traidor y mentiroso, un hombre con una ambición sin límites, dispuesto a vender a su país para seguir disfrutando de los privilegios de un presidente". "Hoy esta Cámara volverá a negar el apoyo que merece la Constitución", ha criticado.

Finalmente, el parlamentario de Cs, José Manuel Gil, ha denunciado que el PSOE "no está defendiendo hoy una amnistía por razones ideológicas" y "dado que los fundamentos legales no han cambiado", su "cambio de opinión" cree que "se debe exclusivamente a razones utilitaristas, a la necesidad de los votos de un fugado de la Justicia para lograr la presidencia del Gobierno". "Vamos a votar abstención a la iniciativa porque hay alguna expresión que no nos gusta, como la referencia al bipartidismo, que consideramos uno de los problemas de nuestra democracia", ha explicado.