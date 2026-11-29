Numerosas personas votan durante las elecciones generales, en el Ayuntamiento de Santander, a 29 de noviembre de 2026, en Santander, Cantabria (España). Hoy 29 de noviembre se celebran en España las XVII elecciones generales, a las que están convocados 38- Juanma Serrano - Europa Press

Ceuta, Melilla y el País Vasco son los territorios donde más aumenta la participación, con una subida de 10 puntos

La Comunidad Valenciana y La Rioja registran los porcentajes de participación más altos por comunidades

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La participación en las elecciones generales de este domingo a las 14.00 horas ha marcado un récord histórico al situarse en el 45,75%, lo que supone 5,27 puntos más que en las de julio de 2023, cuando fue del 40,48% a esa misma hora. En comparación con las elecciones de noviembre de 2019, cuando alcanzó el 37,93%, la participación aumenta 7,82 puntos. En total, han votado hasta esta hora 16.449.927 personas, 2.223.035 más que en el primer avance de 2023.

La web del Ministerio del Interior indica que se habían comunicado datos del 99,99% de las mesas en la actualización de las 14:43. Las cifras pueden consultarse en https://resultados.29neleccionesgenerales.com.

Por comunidades autónomas, la participación más alta se registra en la Comunidad Valenciana, con un 50,94%, seguida de La Rioja (50,85%) y Aragón (49,24%). También superan la media nacional Navarra (49,07%), Castilla-La Mancha (48,03%), la Región de Murcia (47,67%), el País Vasco (47,39%), la Comunidad de Madrid (47,19%) y Cantabria (46,28%).

Por debajo de la media, situada en el 45,75%, se encuentran Cataluña (45,22%), Extremadura (44,97%), el Principado de Asturias (44,97%), Castilla y León (44,81%), Andalucía (44,13%), Galicia (43,79%) e Islas Baleares (43,09%). Canarias registra un 35,37% y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, un 38,40% y un 34,13%, respectivamente. En Canarias, los colegios electorales abren una hora más tarde que en la Península.

MAYORES SUBIDAS Y BAJADAS POR COMUNIDADES

Las mayores subidas respecto al avance de 2023 se registran en Ceuta (+10,96 puntos), Melilla (+10,84), el País Vasco (+10,19), Cataluña (+8,44) y Navarra (+7,80). La participación también aumenta en el resto de comunidades, salvo en Extremadura, donde baja 0,19 puntos.

PARTICIPACIÓN POR PROVINCIAS

Entre las provincias, los porcentajes más altos se registran en Valencia, con un 51,58%, Castellón (51,39%) y La Rioja (50,85%). También destacan Zaragoza (49,98%), Alicante (49,81%), Guadalajara (49,04%) y Navarra (49,07%). En el extremo contrario se sitúan Melilla (34,13%), Santa Cruz de Tenerife (35,32%), Las Palmas (35,41%), Ceuta (38,40%) y Lleida (42,25%).

En A Coruña la participación alcanza el 43,76%, 5,34 puntos más que en 2023; en Alicante se sitúa en el 49,81% (+4,45); en Albacete, en el 48,07% (+3,50); y en Almería, en el 46,37% (+5,44). Araba/Álava registra un 45,59% (+9,36), Asturias un 44,97% (+5,93), Ávila un 44,65% (+1,40) y Badajoz un 44,75%, 0,15 puntos menos. Barcelona alcanza el 45,66% (+8,58), Vizcaya el 47,29% (+10,70), Burgos el 45,54% (+5,28) y Cáceres el 45,34%, 0,26 puntos menos.

En Cádiz la participación es del 42,69% (+3,37) y en Cantabria, del 46,28% (+3,29). Castellón llega al 51,39% (+4,93), mientras que Ceuta registra un 38,40% (+10,96). Ciudad Real alcanza el 47,27% (+1,81), Córdoba el 44,83% (-1,23) y Cuenca el 48,60% (+3,19). Guipúzcoa se sitúa en el 48,37% (+9,75) y Girona, en el 43,53% (+8,87).

Granada registra un 45,26% (+1,80), Guadalajara un 49,04% (+8,01), Huelva un 42,14% (+2,76) y Huesca un 46,85% (+5,57). Islas Baleares alcanza el 43,09% (+5,82); Jaén, el 43,85%, 2,05 puntos menos; y La Rioja, el 50,85% (+5,10). Las Palmas marca un 35,41% (+6,67), León un 42,74% (+3,20), Lleida un 42,25% (+7,20) y Lugo un 42,66% (+5,40).

Madrid registra un 47,19% (+6,37), Málaga un 42,86% (+2,75) y Melilla un 34,13% (+10,84). Murcia alcanza el 47,67% (+3,43), Navarra el 49,07% (+7,80), Ourense el 43,96% (+4,93), Palencia el 45,61% (+4,53), Pontevedra el 44,17% (+3,86) y Salamanca el 44,71% (+2,97).

Santa Cruz de Tenerife registra un 35,32% (+6,25), Segovia un 46,95% (+3,08), Sevilla un 45,12% (+2,35) y Soria un 45,65% (+4,94). Tarragona alcanza el 45,27% (+7,72), Teruel el 47,74% (+5,82), Toledo el 48,01% (+2,67) y Valencia el 51,58% (+4,81). Valladolid se sitúa en el 45,77% (+3,18), Zamora en el 43,37% (+2,50) y Zaragoza en el 49,98% (+7,70).