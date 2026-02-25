Los partidos de Sumar aconsejan congelar el debate sobre el relevo de Yolanda Díaz hasta tener más aliados

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (i), y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero (d), durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dirigentes de los partidos de Sumar en el Gobierno han subrayado que no toca ahora abrir el debate sobre el futuro candidato a las elecciones generales, tras la renuncia de la vicepresidenta Yolanda Díaz a repetir como cabeza electoral, y prefieren no 'quemar' nombres y esperar a que la coalición se amplíe.

Así, aconsejan llevar la elección del futuro liderazgo del espacio y la marca electoral con discreción, dado que ahora lo relevante es centrarse en agregar más partidos a una coalición de unidad. Por otro lado, la mayoría cree que la relación con Podemos no cambiará sustancialmente con el paso atrás de Díaz, aunque otras voces

La coportavoz de los Comunes, Aina Vidal, ha elogiado que Díaz haya desvelado ya sus planes, ensalzando su determinación de no "marear" a las bases progresistas sobre su horizonte personal, y ha señalado que no toca hablar ahora de nombres de candidatos sino agradecer a Díaz su gestión y respetar su decisión.

Asimismo, ha negado que su figura fuera un obstáculo para la conformación del nuevo proyecto que están impulsando Comuns, IU, Más Madrid y Movimiento Sumar y no cree que la posibilidad de que Podemos acceda a una alianza con estos partidos dependa de "algo tan simple" como un "nombre o una persona".

"Creo que Podemos o cualquier otro espacio que quiera sumarse a la voluntad de ganar un país me parece que debería tener argumentos más fundamentados que un nombre", ha enfatizado en los pasillos del Congreso.

IU VE COHERENCIA EN DÍAZ: RENOVAR LIDERAZGO EN LA NUEVA FASE

Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha valorado que la renuncia de Díaz es un elemento de "coherencia y generosidad" para dar "empuje" a la construcción de un nuevo espacio a la izquierda del PSOE. "No estaba planificado, pero lo pareciera... Sin lugar a dudas, una suerte de sentido común en la izquierda para hacer algo grande y muy positivo", ha remachado.

Maíllo ha reafirmado que su criterio era acompañar la nueva coalición de izquierdas debía venir acompañado por una renovación de liderazgo y se ha "autodescartado" como posible candidato a las generales, dado que su papel es centrarse en Andalucía como referente electoral de la izquierda.

También le parece una "magnífica noticia" que siga de ministra de Trabajo, dado que es un activo y las garantías de que se van a hacer las cosas mejor, y ha advertido de que sería "incoherente" empezar a hablar de candidatos ahora cuando lo relevante es poder incorporar a más partidos. Y es que cree que todos los sectores deben ser protagonistas en la elección del referente electoral y del programa, dado que sería un error dárselo hecho.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha desgranado que la unidad de la izquierda alternativa no puede estar supeditada al rol de Díaz y ha asegurado que su figura es necesaria y aún tiene mucho que aportar al espacio, dado que es una dirigente que aún es joven.

MÁS MADRID: HAY QUE TENER CUIDADO EN LOS PASOS A DAR

Mientras, la diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha subrayado que la decisión de Díaz es "personal" y la respetan, instando también a aparcar el debate de las futuras candidaturas a una fase posterior.

Y es que considera que lo urgente ahora es construir un proyecto "de unidad de las grandes formaciones, en las que faltan muchas siglas", y que la conversación conjunta entre las formaciones para elegir sus referentes tiene que hacerse "con cuidado".

De esta forma, ha llamado a la "responsabilidad" de las organizaciones políticas en un "momento histórico", en el que es clave revalidar el Gobierno de coalición ante la amenaza de derechos por parte de la ultraderecha.

Por otro lado, varias fuentes de la coalición que agrupa al socio minoritario ya esperaban que Díaz iba a desvelar pronto su futuro y ven lógico que dé un paso a un lado tras haberse ausentado del acto del sábado, en el que Sumar, IU, Comúns y Más Madrid proclamaron públicamente su voluntad de acudir de nuevo juntos a las elecciones como la "casa común" de la izquierda.

Otras voces recalcan que su renuncia puede ayudar a restablecer diálogo con Podemos, que se ha desmarcado hasta el momento de la reconstrucción de la coalición entre los partidos de Sumar en el Gobierno.

HABÍA SUFRIDO DESGASTE

La decisión de Díaz era un movimiento lógico, según varios sectores del socio minoritario del Ejecutivo, para poder emprender el resto de pasos que deben articularse y que seguirán una secuencia: primero estrechar relaciones y programa, después establecer una marca y lo último decidir el referente electoral.

Otras voces recalcan que Díaz ha intentado rearmarse con medidas laborales pero consideran que el desgaste de su figura era evidente, como indicaban los sondeos de valoración. Asimismo, opinan que ponerse a hablar ahora candidatos solo contribuiría a quemar a la personas aspirante a comandar una lista electoral.

Este mismo miércoles el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha elogiado la figura del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aunque éste se ha autodescartado como candidato de Sumar a las elecciones.