Los partidos de Sumar invitan a su acto para revalidar su alianza a toda la izquierda, incluidos Podemos y Rufián

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comunes, Candela López, ha explicado que se ha invitado a todo el espectro de la izquierda alternativa, incluido Podemos y el portavoz de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, al acto para la refundación de la alianza entre los partidos de Sumar en el Gobierno.

También ha proclamado que ahora no toca entrar en el debate sobre el futuro político de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ni de los posibles candidatos.

En declaraciones a los medios en el Congreso, López ha indicado que su formación junto a IU, Más Madrid y Movimiento Sumar revalidarán públicamente su alianza el próximo 21 de febrero en Madrid, para demostrar que asumen el reto de frenar el avance de la ultraderecha y emprender el camino para incorporar a "muchas más fuerzas políticas" a este reto.

La también diputada del grupo plurinacional en el Congreso ha resaltado que el lema escogido para el acto de relanzamiento de esta coalición, 'Un paso al frente' evidencia el compromiso para asentar este espacio.

"QUEREMOS QUE MUCHA GENTE CONOZCA LO QUE ESTAMOS HACIENDO"

En este sentido, ha explicado que han invitado al acto a todos los partidos de la izquierda transformadora y plurinacional, incluido Podemos y al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para que conozcan de primera mano su nuevo proyecto político.

"Es una invitación muy amplia porque lo que queremos es que mucha gente conozca lo que estamos haciendo y que, evidentemente, todas aquellas personas y fuerzas políticas que se quieran sumar pues tienen las puertas abiertas para construir de manera conjunta todo este camino que creemos que es necesario, que debemos de decirle a la ciudadanía que por nosotros no será, que estas fuerzas políticas están preparadas para asumir este reto y para poder ser muchas más", ha razonado la dirigente de los Comunes.

Respecto a su irá Rufián a este encuentro o miembros de Podemos, López ha disertado que las invitaciones se han enviado esta mañana y que a lo largo de los próximos días se irá conociendo cuáles son los dirigentes y fuerzas políticas que participan en ese llamamiento muy amplio que han lanzado al conjunto del ecosistema a la izquierda del PSOE.

En cuanto al futuro de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha explicado que es la referente de Sumar en el Gobierno y que entiende que el debate sobre el liderazgo de la futura candidatura electoral esté sobre la mesa, pero ha defendido que esta discusión no toca ahora.

"Es nuestra principal líder, ella consiguió asumir una cosa muy importante en 2023 que es la configuración de Sumar y frenar a la extrema derecha con toda la fuerza que conseguimos aglutinar. Ese debate (sobre si repite o no como candidata) se dará en el espacio al igual que el nombre (...) cuando toque darlo", ha apostillado.