Pastor no sabe si Villalobos estaba jugando, pero cree en un Debate hay que tener "los cinco sentidos puestos"

Actualizado 26/02/2015 11:58:39 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha dicho que no sabe si la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, jugaba con su tableta cuando presidía la sesión plenaria en el Debate sobre el estado de la Nación, pero ha subrayado que cuando alguien está en el Parlamento está "para escuchar y replicar". "En un Debate sobre el estado de la Nación tienes que tener los cinco sentidos puestos", ha dicho.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, la ministra ha asegurado que no ha hablado con Villalobos y que desde su posición en su escaño no observó nada. Preguntada por si cree que debería dimitir, ha remarcado que primero se tiene que demostrar y luego es ella la que tiene que decidir y dar explicaciones.

"Necesito saber si esto es cierto y, si es así, lo que le digo es que todos los diputados deberíamos tener como prioridad hablar y dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar", ha añadido.

No obstante, ha remarcado que los diputados suelen usar sus tablets en el Congreso y que hay que "pasar de las anécdotas y hablar de lo importante", señalando que Villalobos es una "política con mucha trayectoria que ha trabajado mucho por este país".

RAJOY EN EL DEBATE: "CONTUNDENTE, NATURAL Y ESPONTÁNEO"

En cuanto a si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, perdió los papeles con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la ministra ha subrayado que lo que estuvo fue "contundente", "natural, espontáneo y contestó según lo que acababa de oír".

Según su opinión, el presidente "se quedó pasmado" ante un líder de la oposición que "no habló de los grandes temas". "Había que hablar de las propuestas y tuvimos enfrente a un líder de la oposición que no estuvo a la altura de lo que se esperaba del líder del PSOE", ha apostillado.

"Rajoy dijo las verdades de barquero que nadie quiere oír", ha continuado, acusando a los socialistas, "que dejaron España hecha unos zorros", de no proponer nada en el Debate e ir a hacer "frases cortas, titulares".

En este sentido, ha justificado las palabras del líder de los 'populares' asegurando que cuando un oponente político no expone "ni una sola idea" en el Parlamento es normal que el presidente le recuerde que el PSOE nunca ha tenido un nivel de apoyo tan bajo como ahora.

SÁNCHEZ ESTUVO AUSENTE DEL HEMICICLO HASTA LOS ÚLTIMOS 15 MINUTOS

Preguntada por las imágenes del Parlamento prácticamente vacío a las nueve de la mañana, Pastor ha replicado que lo que no se ve es que hay gente fuera trabajando. No obstante, ha subrayado que ella solo se movió dos veces y estuvo preparando documentación y ha remarcado que Pedro Sánchez estuvo ausente en el hemiciclo hasta los últimos 15 minutos cuando "un portavoz popular dijo que no estaba y apareció rápidamente".

Por otro lado, preguntada si habrá elecciones generales en noviembre, Pastor ha dicho que Rajoy va a cumplir los plazos que marca la ley, pero ha señalado que su formación no anticipa elecciones como se puede ver en Andalucía y Cataluña.

Finalmente, la ministra ha reconocido que el "déficit" del PP es que tiene que comunicar más, puntualizando que el mundo y el modo de comunicarse con la gente está cambiando a pasos agigantados. En este sentido, ha explicado que el contacto tiene que ser más directo porque sino corren el riesgo de hacer muchas cosas y que la gente no lo sepa. "Últimamente veo mucha propaganda. Yo cuando llego a las ocho de la mañana a trabajar lo que tengo son problemas para resolver. ¿Cuánto dedico a la comunicación? Nada", ha rematado.