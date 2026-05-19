Patxi López admite que lo de Zapatero es un "shock" para el PSOE: "No me creo que sea un corrupto"

Archivo - El secretario de Memoria Democrática y Laicidad del PSOE, Patxi López (i), abraza al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (d), en el acto en recuerdo a los 10 años del fin de ETA en la Casa de Juntas de Gernika, a 19 de octubr - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha admitido este martes que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra supone un "shock" para la militancia y para el Partido Socialista, aunque ha asegurado que creen en su inocencia y que defenderán su "buen nombre".

"A mí me cuesta creer, es decir, para ser más claro, no me creo que Zapatero sea un corrupto, sino al revés. Mis vivencias me hacen pensar y creer en su inocencia. Además, ha sido el único presidente de este país que no tiene a ningún ministro imputado, el único de toda la democracia, ha mantenido siempre una conducta ejemplar", ha subrayado en rueda de prensa en el Congreso.

Por eso, el portavoz socialista ha pedido "toda la prudencia del mundo" en este asunto y ha apelado a ver cómo evoluciona y "qué datos, indicios y pruebas" se aportan para que un juez haya adoptado una decisión de imputación, que ha calificado de "muy grave".

"En los casos en los que están los tribunales por medio, que la justicia investigue, que se aporten las pruebas y que se vaya hasta el final para hacer justicia", ha defendido López, que ha pedido que no se condene "durante un largo proceso a nadie hasta que se demuestre lo contrario".

"LA DERECHA LE HA ATACADO POR TIERRA, MAR Y AIRE"

Desde esa presunción de inocencia, López ha asegurado que los socialistas van a seguir defendiendo a un presidente que, según ha dicho, "transformó" España, dotó al país "de derechos y libertades como nunca" y fue "una referencia también para la paz en el mundo y aquí en España", que es lo que "no soporta la derecha de este país"

En este sentido, el parlamentario ha acusado al PP y Vox de atacar a los socialistas, especialmente a Zapatero y al presidente Pedro Sánchez "por tierra, mar y aire". "Desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga --en referencia a la famosa frase del expresidente José María Aznar--, se han hecho demasiadas cosas para atacar e intentar acabar con los socialistas. Pero les puedo asegurar que no nos vamos a dejar avasallar permanentemente", ha recalcado.

En este punto, López ha dicho que se han visto causas judiciales que se han abierto "con recortes de periódico", investigaciones prospectivas que están "prohibidas en la justicia en este país" y "coincidencias de mucha casualidad". "Cuando algo le iba mal al PP, aparecía alguna noticia de los tribunales que intentaba dar la vuelta a esas noticias. No diré más. Son los hechos, ustedes los valoran", ha añadido.

Por último, el dirigente socialista ha querido dejar claro que la única "corrupción sistemática demostrada es la del PP", como se refleja en una sentencia, y ve "curioso" que, "después de todo lo que se sabe de Aznar, de su familia, de M. Rajoy y compañía, el único presidente imputado sea Zapatero".