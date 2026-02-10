Patxi López desdeña la opinión de Felipe González porque ya no es referencia para el PSOE: "Me da mucha pena"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha desdeñado este martes las últimas críticas de Felipe González subrayando que "desde hace mucho tiempo" el expresidente ya no es referencia para los socialistas, lo que ha reconocido que le da "mucha pena".

De esta forma replicaba López, en rueda de prensa, a González después de que éste haya reprochado al PSOE la falta "total" de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón y Extremadura y haya desvelado que votará en blanco en las próximas elecciones generales porque no hay quien le represente.

Además, en el desayuno informativo celebrado en el Ateneo de Madrid, González ha llegado a comparar a Sánchez con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump apuntando que la definición de "el puto amo" sirve para ambos. Felipe González compara a Sánchez con Trump, y cree que la definición de "el puto amo" --con la que el ministro Óscar Puente se refirió a Sánchez-- sirve para ambos.

Al ser preguntado por las palabras del expresidente, López ha admitido que le da "mucha pena" que González haya dejado de ser "hace mucho tiempo" una referencia para los socialistas "y, sin embargo, sea una referencia para la derecha de este país".

Y, evocando la expresión de "Dios" con la que el histórico dirigente del PSOE Txiki Benegas bautizó a Felipe González, López ha comentado: "Y que Dios ataque al puto amo, me parece que no hay por dónde cogerlo", ha concluido.