Patxi López dice que hay jueces y empresarios que han atacado al PSOE para intentar que no gobiernen

Dice que hay magistrados que "han dictado sentencias" sin conocer la ley y empresarios que no quieren pagar impuestos



MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado este viernes a determinados jueces y empresarios de atacar a los socialistas para que no haya un Gobierno "progresista". De este modo ha indicado que hay magistrados que están "dictando sentencias" sobre leyes que todavía no se conocían, en referencia velada a la ley de amnistía.

También se ha defendido de las advertencias lanzadas por algunos empresarios contra el clima político en España, a su juicio contrario a la inversión, al señalar que hay algunos que "como no quieren pagar impuestos, bramaban" contra el Ejecutivo socialista.

López respondió de esa manera al ser cuestionado sobre las palabras del presidente de Mercadona, Juan Roig, que advirtió sobre la situación en España al señalar que si el clima político de España se estuviese dando en Portugal, donde está llevando a cabo un proceso de expansión, él ralentizaría sus inversiones.

"Es que hemos conocido y hemos visto durante este tiempo que con tal de atacar a los socialistas, con tal de que no haya un Gobierno progresista, pues hemos visto jueces que dictaban sentencias sobre una ley que no conocían, porque no existía", ha indicado el portavoz socialista en referencia a la ley de amnistía.

"Hemos visto obispos que rezaban y clamaban contra el perdón, un perdón que luego se otorgaban a sí mismos y, hemos visto empresarios que como no quieren pagar impuestos pues también bramaban contra este Gobierno que va a seguir sosteniendo que los que más tienen, más impuestos tienen que pagar para redistribuir mejor la riqueza de este país", ha seguido.

SI GARCÍA CASTELLÓN HA PEDIDO AMPARO "QUE SE LO DEN"

López se ha expresado en estos términos a pesar de que no existe ninguna sentencia judicial sobre la Ley de Amnistía, que esta semana ha sido registrada en el Congreso pero aún no ha superado el trámtie parlamentaria y por tanto ni ha sido aprobada por el Congreso ni aplicada por los jueces.

"Esto no me parece tampoco normal en un sistema democrático", ha señalado López sobre estas supuestas sentencias en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press. López también se refirió de forma velada al auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón que dirige la investigación sobre el movimiento Tsunami Democrátic --que puede conllevar delitos de terrorismo-- contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont.

Por otro lado, Patxi López se ha mostrado despreocupado ante la petición de amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del propio García-Castellón. "Si ha pedido amparo, que se lo den en la Justicia", ha indicado López.

García Castellón solicitó esta semana al CGPJ protección por las declaraciones del secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que acusó al juez instructor de querer influir en las negociaciones de la amnistía por dirigir la investigación de 'Tsunami Democràtic' contra el expresidente catalán, además de por otras palabras de la portavoz del Govern de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja, en una rueda de prensa.

Al ser cuestionado sobre el discurso de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en la sesión de investidura, donde advirtió al PSOE que no les apoyarán ninguna ley si no hay avances en el pacto, López ha subrayado "la articularidad que ahora usan" los independentistas tras la firma del acuerdo.

"Cuando hablan de que ellos querrán poner en marcha un referéndum, hablan de la articularidad, del artículo 92 de la Constitución, es decir, tal y como dijimos los socialistas y el presidente del Gobierno, el marco es la Constitución y es lo que vamos a mantener de aquí en adelante", ha señalado.

Además, ha recordado que "ni Junts ni ERC" secundaron el pasado 9 de noviembre, tras la firma de sus respectivos acuerdos de investidura con los socialistas, la propuesta de la CUP en el Parlament catalán de impulsar un nuevo referéndum unilateral de independencia.

Sobre la participación de verificadores internacionales en las próximas reuniones entre socialistas e independentistas, López ha indicado que "si alguien tiene que hacer de notario, perfecto", pero que lo relevante es "buscar soluciones para el conjunto de la sociedad española".

PREOCUPADO POR LA "ATOMIZACIÓN" DE LA IZQUIERDA

Al ser preguntado si Sánchez va a gobernar para los votantes de PP y Vox, López ha asegurado que "por supuesto que lo va a hacer", lamentando que se haya "centrado todo" en la ley amnistía. "Este Gobierno tiene una enorme agenda social con políticas que van a ayudar a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país para mejorar su vida", ha remarcado.

En cuanto a la relación con Podemos, el portavoz socialista se ha mostrado preocupado por "la atomización" de la izquierda. "Yo estoy encantado con que esa izquierda que existe a la izquierda del Partido Socialista esté bajo unas mismas siglas, porque eso nos da fortaleza a todos los que tenemos un pensamiento progresista. En cuanto nos atomizamos es cuando perdemos", ha avisado.

López ha descartado también cualquier posibilidad de ser nombrado para una cartera ministerial. "Yo estoy muy bien donde estoy", ha sentenciado el socialista.